「鬍子始源」用賈伯斯Style教你怎麼玩《死期將至》預告！台灣ELF請放心，他鬍子已刮！

崔始源近幾個月為了拍攝電影《Lobby》留起大鬍子，就連Super Junior演唱會、粉絲見面會活動都和大鬍子一起亮相，到哪都成為眾人焦點。

始源10月起在IG發的照片，只要是頂著鬍子就會引來藝人朋友留言，隊友希澈就表達很酷很羨慕、希望他不要剃掉，李龍真看著始源被軍隊教召說像「傭兵」，盧弘喆喊：「我們毛人（털보）回來了！」



10月初舉行的Super Junior 18週年特別活動（SUPER JUNIOR 18TH ANNIVERSARY SPECIAL EVENT），始源大鬍子唱跳簡直成為經典，和另外兩個忙內Line隊友厲旭、圭賢組「寶寶Line」反差超爆笑，他還趁機捧著臉裝可愛提醒大家他可是忙內！結尾心得時間還搞笑模仿賈伯斯（Steven Jobs）介紹產品：「三星、Apple、iPhone、iPad。」



沒想到，「賈伯斯哏」（哏=笑點）又被他拿來宣傳新戲了！他將在《死期將至》特別演出徐仁國的其中一個轉世，他除了鬍子還加碼戴上眼鏡，拿著平板打開預告，彷彿重點是介紹平板：新一代iPad，能配合影片，就算怎麼翻轉畫面永遠是水平，還有iMax效果（？）……



其實，就算平板360度旋轉，預告畫面還是維持水平，那是《死期將至》該支預告片本身所做的巧思啊！



始源雖然留大鬍子相當搞笑，不過不少粉絲ELF希望他趕快刮掉，尤其是台灣ELF呀，因為Super Junior 明年1月就要來到高雄和台灣粉絲見面了！不過各位可以放心了，始源剃鬍子了！10日他po了一張沒鬍子的照片說：「I'm back.」希澈還很傷心留言「不是……那帥氣的鬍子，怎麼就變生雞的樣子了」。



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