熱門韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》最新四大名場面：李世榮穿越後變身韓服設計師！裴仁爀高冷人設成一代醋王

女主聯遇（李世榮 飾）本就擁有一身針線絕活，穿越到現代成為了炙手可熱的韓服設計師，還喜獲了一隻忠犬老公姜泰河（裴仁爀 飾）！XD 至今大家最喜歡哪個片段呢？

Viu Original 原創熱門韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》播出後獲得熱烈迴響，收視節節升高（5.6%升到9.6%即將破十，成績相當驚人），人物之間的互動不僅火花極佳！從愛情線的發展，到劇中角色的成長和打拼事業方方面面都非常吸引人。

(1)夢幻白紗、戲水鴛鴦、鐵面男主露出笑容～

聯遇貼心的丫鬟兼好友四月（朱玄英 飾）安排好的噴水場面，反而讓男女主因此感情升溫，四月真的是太優秀了～！XD



這個灑水戲也是劇組重點宣傳的最棒浪漫場景，拍攝畫面、燈光、美術道具等所有項目的完美配合下完成，還強調劇迷千萬不能錯過～。

(2)女主超強業務能力，一次次幫男主化解事業危機

在上週末播出的 EP.5-6 中，女主朴聯遇在古代雖然有製作衣服的好本領，但卻在成親當天失去了丈夫，成為寡婦後本來處於最淒慘的狀態，卻意外穿越到了現代，雖然為了適應新環境遇到了許多困難，但她的一身製衣本領卻受到了專家的青睞，成為了「美談」的李代表（金麗珍 飾）欽點的韓服設計師，反而能夠大展身手～，很期待她後續改良的一件件韓服登場。



(3)男主直接宣示主權，新來的韓服設計師就是我的妻子！

也因為如此，她加入到了男主姜泰河公司裡的相關部門，兩人有了共事的機會。兩人甚至跳過了辦公室偷偷戀愛的階段，姜泰河在發表活動的重要場合上，直接介紹新進韓服設計師朴聯遇，以及她就是自己的妻子，表明「她是我的人，誰也別想動！！」



(4)女主和男同事相處融洽，男主瘋狂吃醋到不行～

朴聯遇和男同事太親近時，姜泰河就會瘋狂吃醋，在他們接觸的那一刻大喊制止，打翻醋罈子，反應超可愛。雖然他還未真正摸透自己的心意，但他的行動都已經次次證明了他非常在乎朴聯遇，有一顆想守護她的心。



目前朴聯遇古代身邊的人，和現代遇到的人，都有著許多相同的面孔出現，姜泰河家族的秘密也與她家族過往息息相關，好期待解開謎底的那一刻啊！！！



《烈女朴氏契約結婚傳》現已在「黃Viu煲劇平台」上架，逢星期五、六晚上香港觀眾皆可免費收看這段穿越古今的精彩奇幻戀曲。



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