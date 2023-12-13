热门韩剧《烈女朴氏契约结婚传》最新四大名场面：李世荣穿越后变身韩服设计师！裴仁爀高冷人设成一代醋王

女主联遇（李世荣 饰）本就拥有一身针线绝活，穿越到现代成为了炙手可热的韩服设计师，还喜获了一只忠犬老公姜泰河（裴仁爀 饰）！XD 至今大家最喜欢哪个片段呢？

Viu Original 原创热门韩剧《烈女朴氏契约结婚传》播出后获得热烈回响，收视节节升高（5.6%升到9.6%即将破十，成绩相当惊人），人物之间的互动不仅火花极佳！从爱情线的发展，到剧中角色的成长和打拼事业方方面面都非常吸引人。

(1)梦幻白纱、戏水鸳鸯、铁面男主露出笑容～

联遇贴心的丫鬟兼好友四月（朱玄英 饰）安排好的喷水场面，反而让男女主因此感情升温，四月真的是太优秀了～！XD



这个洒水戏也是剧组重点宣传的最棒浪漫场景，拍摄画面、灯光、美术道具等所有项目的完美配合下完成，还强调剧迷千万不能错过～。

(2)女主超强业务能力，一次次帮男主化解事业危机

在上周末播出的 EP.5-6 中，女主朴联遇在古代虽然有制作衣服的好本领，但却在成亲当天失去了丈夫，成为寡妇后本来处於最凄惨的状态，却意外穿越到了现代，虽然为了适应新环境遇到了许多困难，但她的一身制衣本领却受到了专家的青睐，成为了「美谈」的李代表（金丽珍 饰）钦点的韩服设计师，反而能够大展身手～，很期待她后续改良的一件件韩服登场。



(3)男主直接宣示主权，新来的韩服设计师就是我的妻子！

也因为如此，她加入到了男主姜泰河公司里的相关部门，两人有了共事的机会。两人甚至跳过了办公室偷偷恋爱的阶段，姜泰河在发表活动的重要场合上，直接介绍新进韩服设计师朴联遇，以及她就是自己的妻子，表明「她是我的人，谁也别想动！！」



(4)女主和男同事相处融洽，男主疯狂吃醋到不行～

朴联遇和男同事太亲近时，姜泰河就会疯狂吃醋，在他们接触的那一刻大喊制止，打翻醋坛子，反应超可爱。虽然他还未真正摸透自己的心意，但他的行动都已经次次证明了他非常在乎朴联遇，有一颗想守护她的心。



目前朴联遇古代身边的人，和现代遇到的人，都有著许多相同的面孔出现，姜泰河家族的秘密也与她家族过往息息相关，好期待解开谜底的那一刻啊！！！



《烈女朴氏契约结婚传》现已在「黄Viu煲剧平台」上架，逢星期五、六晚上香港观众皆可免费收看这段穿越古今的精彩奇幻恋曲。



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