又一位成功追星的明星小粉絲！熱門影集《星期三》小狼女Emma與本命團SEVENTEEN見面，開心曬出大合照～

【多圖】恭喜 Emma Myers（愛瑪·梅耶斯）成功追星！同時她也是海外宣傳的一大功臣，大家還記得她在節目上熱情介紹SEVENTEEN的模樣嗎？有夠可愛的～。

在 Netflix 美國恐怖喜劇影集《星期三》（Wednesday）中，飾演女主室友的可愛小狼女演員Emma分享的最新近況照中引發熱烈討論。



Emma 與妹妹 Isabel 一同到訪了 SEVENTEEN 所在的練習室，並與他們合照，看起來是渡過了非常愉快的時光，粉絲們一一獻上祝福，並稱讚她是「成功的粉絲」、「恭喜妳如願見到SEVENTEEN了」、「好替妳開心啊！」、「妳是這世上最幸運的克拉（CARAT，粉絲名）了」，不只自己是明星，更成功與自己心愛的明星們見面～。

▼一張是與所有團員們合照，配文寫上：「say the name!」是 SEVENTEEN 團隊打招呼時的開頭口號。



▼另一張則是與小分隊BSS（夫碩順）的合照，看起來好歡樂啊～！



Emma 因為演出影集《星期三》的小狼女依妮·辛克萊（Enid Sinclair）一角而爆紅，曾在專訪節目上熱情介紹自己熱愛的KPOP男團SEVENTEEN！並認真介紹他們團名的由來，當時還成為了一大熱門新聞話題，可見她的熱情絕非一般。而這一次的練習室近距離會面就讓Emma夢想成真啦！

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