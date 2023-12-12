【韓網熱帖】對女生來說更有人氣的男人是：有錢但醜的男人vs身無分文的車銀優&宋江

這要怎麼選？

韓國theqoo論壇上，有網友探討「對女生來說更有人氣的男生」這一話題，給出的選項則是：擁有80億的房地產+住在20億江景房裡的醜男vs身無分文且住在月租房裡的車銀優、宋江。原題92%的人都選擇了後者。



theqoo網友也很積極地留言：

1. 車銀優宋江這種顏值的話無論在哪兒都能賺到錢吧

2. 身無分文，如果沒有債務的話也無所謂

3. 車銀優宋江的話，隨便拍拍都是絕帥的畫報，賺100億也只是時間問題

4. 如果性格很不錯的話我選一，不看顏值，沒有債務，婆家人又很不錯，只要性格合得來就行

5. 我選2，找他拍youtube影片都能賺錢

6. 我會為他開設IG

7. 我選2，一起賺錢不就好了

8. 100億又不是給我的，為什麼要和醜男在一起，肯定選宋江和車銀優啊

9. 對我來說性格才是最重要的

10. 比起顏值，我更注重交流，錢和臉的話我會選臉

11. 就憑宋江和車銀優這張臉幹什麼不行？

12. 這有什麼好糾結的，肯定選2啊

13. 我選2，錢我來賺就好

14. 只要一想到是宋江和車銀優，我的笑容就藏不住了

15. 2的話，要加上他倆負債上億，這樣才能和1有的一拼

16. 要讓人選的話，至少要加上1無法因為金錢而變帥，2不能靠外貌賺錢，這種條件吧

17. 我會讓醜男去整容

18. 又沒說一定會結婚，我肯定選2啊

19. 你根本無法想像有錢的醜男的自卑又自大的心理，還不如選宋江和車銀優呢，我來養他們就好啊

20. 就為了區區100億來調侃宋江和車銀優？？

原文：https://theqoo.net/square/3033177397

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