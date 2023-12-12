【韩网热帖】对女生来说更有人气的男人是：有钱但丑的男人vs身无分文的车银优&宋江

这要怎么选？

韩国theqoo论坛上，有网友探讨「对女生来说更有人气的男生」这一话题，给出的选项则是：拥有80亿的房地产+住在20亿江景房里的丑男vs身无分文且住在月租房里的车银优、宋江。原题92%的人都选择了后者。



theqoo网友也很积极地留言：

1. 车银优宋江这种颜值的话无论在哪儿都能赚到钱吧

2. 身无分文，如果没有债务的话也无所谓

3. 车银优宋江的话，随便拍拍都是绝帅的画报，赚100亿也只是时间问题

4. 如果性格很不错的话我选一，不看颜值，没有债务，婆家人又很不错，只要性格合得来就行

5. 我选2，找他拍youtube影片都能赚钱

6. 我会为他开设IG

7. 我选2，一起赚钱不就好了

8. 100亿又不是给我的，为什么要和丑男在一起，肯定选宋江和车银优啊

9. 对我来说性格才是最重要的

10. 比起颜值，我更注重交流，钱和脸的话我会选脸

11. 就凭宋江和车银优这张脸干什么不行？

12. 这有什么好纠结的，肯定选2啊

13. 我选2，钱我来赚就好

14. 只要一想到是宋江和车银优，我的笑容就藏不住了

15. 2的话，要加上他俩负债上亿，这样才能和1有的一拼

16. 要让人选的话，至少要加上1无法因为金钱而变帅，2不能靠外貌赚钱，这种条件吧

17. 我会让丑男去整容

18. 又没说一定会结婚，我肯定选2啊

19. 你根本无法想像有钱的丑男的自卑又自大的心理，还不如选宋江和车银优呢，我来养他们就好啊

20. 就为了区区100亿来调侃宋江和车银优？？

原文：https://theqoo.net/square/3033177397

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻