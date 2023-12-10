【追劇攻略】《京城怪物》劇情設定+角色介紹！朴敘俊&韓韶禧組成尋人搭檔，潛入陰森醫院目睹駭人怪物

Netflix新劇《京城怪物》以1945年春天為背景，講述兩個年輕人在最為黑暗的時代中，為了生存而面對由貪婪中誕生的怪物的故事。 京城第一情報通張貸主受委託幫日本警務官找人，尋人偵探尹採玉剛好在打聽失蹤母親的下落，兩人決定合作，卻在潛入甕城醫院後發現了駭人的秘密。

曾執導《Stove League》的鄭东允導演表示，「1945年春天」是各個角色決定未來方向的時間點：「就像『選擇生存還是選擇人性的生活』這一問題，善惡的區分也因站在哪一邊而產生不同的意義。 劇本描繪了努力生存的兩個年輕人的殘酷命運，以及努力活下去的人們激動人心的故事，演員們讀過後全都讚不絕口。 朴敘俊稱其為「完美的劇本」，韓韶禧也說「令人好奇故事的開端」。



【角色介紹】

張貸主（朴敘俊 飾）



北村最著名的資產家兼京城第一情報通，也是金鈺堂典當鋪的老闆，為了活下去不惜一切手段的人。 天生精通處世之道，憑藉超強的反應力、觀察力和獨特的親和力，成為掌控北村的名人。 比起正義更看重眼前的現實，但在與尹采玉的交集中，他開始思考以更加人性的方式生活。



張貸主掌握著本町街所需的一切資訊，擁有無可挑剔的外貌和冒險性格、過著引人矚目的華麗生活，直到遭到警務官石川的威脅，面臨失去一切的重大危機。 為了在櫻花凋謝之前找到石川消失的愛妾，張貸主決定與尋人偵探尹采玉父女合作。



三人懷疑失蹤者的最後落腳點是甕城醫院，潛入內部後發現了驚人的秘密。 這個地方被比怪物更像怪物的人們的貪欲所污染，三人為了生存展開殘酷鬥爭。



尹采玉（韓韶禧 飾）



聲名遠揚的尋人偵探。 從小就跟隨父親來回滿洲和上海，學會在殘酷如夢魘般的現實中頑強生存的技巧，精通槍械和刀劍。 為了尋找於十年前失蹤的母親的下落而來到京城並與張貸主結緣。



在追蹤一系列可疑的失蹤事件時，發現了可怕的現實。





戲中有兩人對峙戲碼，也有流淚擁抱的動情時刻：



前田幸子（秀賢 飾）

掌管京城一帶的家族的女主人。 手握權力的前田以朋友身份對待張貸主，但所有懷疑都指向她——甕城醫院的讚助者。



羅月德（金海淑 飾）

金鈺堂的管家，張貸主不在時代為守護金鈺堂的可靠後盾，擁有溫暖和堅定的魅力。



尹锺元（趙漢哲 飾）

尹采玉的父親，為尋找失蹤的妻子與張貸主聯手潛入醫院。



權俊澤（魏嘏雋/魏河俊 飾）

張泰尚的好友。 出身金湯匙名門世家、可以隨意出入甕城醫院，但對親日派家族極為反感，瞞著家裡參加獨立運動。 對自稱局外人的張貸主有微妙的同類感，與他變得親近。





甕城醫院的加藤中佐（崔英俊 飾）和一郎（玄奉植 飾）：



此外還有月光吧的羅英春（玉子妍 飾）、春月館妓生明子（智友 飾）、朝鮮總督府警務局長石川（金度賢 飾）。

關於怪物形態，目前所知是身形高大、有類似人的雙手和一堆細長的觸手，其他信息依舊神秘：



《京城怪物》共10集，第一部（前7集）將於12月22日通過Netflix上線，第二部（最後3集）將於明年1月5日公開。



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