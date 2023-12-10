世界首例！韓國首爾「無人駕駛巴士」深夜上路，2024年上半年開始收費運行

12月4日，韓國第一列、也是全球第一列「深夜無人駕駛巴士」在首爾投入使用，車內有技術人員代替司機、乘客須全部坐在座位並使用安全帶，不少人分享了新奇的搭乘感受。

這列無人巴士班次是「深夜A21」，4日夜11點30分首次上路，在首爾市合井站和東大門站之間循環運行，至次日淩晨5點10分。 自動駕駛區間為9.8km，單程經停20個車站，與普通巴士在相同地點上下車。



與普通巴士不同的是，無人巴士不設站席，所有乘客必須坐在座位上並使用安全帶;駕駛位坐有一位「試驗司機」，原則上負責技術支援和檢查、無需觸碰方向盤，不過首日實際發揮的作用之一是告知乘客座位已滿、請搭乘下一班。

據悉，無人巴士速度基本定於40km/h以內，搭載了減速系統以應對轉彎路段，當天從弘大入口到新村站之間的轉彎表現十分流暢平穩。



聯合新聞採訪了數位搭乘無人巴士的乘客，大部份表示除了車速略慢、緊急停車不夠柔和之外，幾乎與真人駕駛無異。也有人表示不習慣搭巴士還要用安全帶，但考慮到試運營期間免費，仍願意繼續搭乘。

大部份網友對深夜無人巴士持正面態度，認為可減少事故、提高夜間出行便利度、希望在全國推行，也有人擔心造成崗位減少，亦對於無人駕駛如何應對深夜醉漢提出疑問。



韓國首列深夜無人巴士將免費運行一段時間，提高穩定度之後於明年上半年轉為收費運行，同時考慮延長運行區間、增設連接都市和郊區的長途路線等。



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