【K社韓國小百科】便利度升級！韓積極吸引外國觀光客，新推境外卡叫車app、多功能電子護照、多國語實時翻譯器

之前去韓國玩時感到頭痛的很多問題，現在都有了新的解決方案！終於可以像韓國人一樣用手機叫計程車、無現金結賬啦XD

1. 外國人專用叫車app「TABA」



首爾市本月1日推出外國觀光客專用計程車叫車app「TABA」。 目前韓國人叫計程車大部份使用Kakao T和Uber，但前者只有韓文和英文介面、後者可綁定的外國信用卡種類有限，令很多外國遊客感到不便。

「TABA」可直接使用遊客在本國的手機號進行身份認證，亦可使用外國信用卡結帳，輸入目的地即可確認費用及選擇路線。 系統語言目前支持英文、中文（簡繁）、日文及泰文，明年上半年還會添加越南文、印度尼西亞文和俄文。

同時，「TABA」裡有200多個觀光景點的介紹，感興趣的話可以直接在頁面下端按「立即前往」，即可自動定位叫車。



2. 多功能電子護照



首爾市本月10日宣佈推出外國人專用app「TripPASS」，生成電子護照QR Code（二維碼）後，無需實體護照或信用卡即可進行結帳、退稅、搭乘大眾交通工具。

「TripPASS」會基於護照訊息自動生成預付卡，與用戶信用卡綁定後即可在CU便利店和事後免稅店進行結帳和退稅，明年上半年適用范圍將擴大到現代免稅店、新世界免稅店、GS25。 預付卡包含交通卡功能，可搭乘韓國所有大眾交通工具。



系統語言目前支持韓文、英文、日文、中文（簡繁），明年上半年將添加越南文和泰文。 微信用戶亦可通過小程序「Wechat_Trip.PASS」進行護照認證並使用微信支付結賬。



3. 多國語實時翻譯器



首爾交通公社本月4日開始使用運營「多國語言實時翻譯服務」，方便外國遊客與地鐵站內的韓國工作人員面對面溝通。該服務是架設在遊客與站內人員之間的一塊透明屏幕，遊客用外文提問即可由AI實時翻譯為韓文，站內人員用韓文作答後再實時翻譯回外文予以顯示。

該服務支持英文、日文、中文、泰文、越南文、馬來西亞文、印度尼西亞文、西班牙文、法文、德文、阿拉伯文、俄文等13種語言。 目前在明洞站開始4個月的試運營期，明年計劃在首爾站、梨泰院站、金浦機場站、光化門站、弘大入口站投入使用。

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