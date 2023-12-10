【追剧攻略】《京城怪物》剧情设定+角色介绍！朴叙俊&韩韶禧组成寻人搭档，潜入阴森医院目睹骇人怪物

Netflix新剧《京城怪物》以1945年春天为背景，讲述两个年轻人在最为黑暗的时代中，为了生存而面对由贪婪中诞生的怪物的故事。 京城第一情报通张贷主受委托帮日本警务官找人，寻人侦探尹采玉刚好在打听失踪母亲的下落，两人决定合作，却在潜入瓮城医院后发现了骇人的秘密。

曾执导《Stove League》的郑东允导演表示，「1945年春天」是各个角色决定未来方向的时间点：「就像『选择生存还是选择人性的生活』这一问题，善恶的区分也因站在哪一边而产生不同的意义。 剧本描绘了努力生存的两个年轻人的残酷命运，以及努力活下去的人们激动人心的故事，演员们读过后全都赞不绝口。 朴叙俊称其为「完美的剧本」，韩韶禧也说「令人好奇故事的开端」。



【角色介绍】

张贷主（朴叙俊 饰）



北村最著名的资产家兼京城第一情报通，也是金钰堂典当铺的老板，为了活下去不惜一切手段的人。 天生精通处世之道，凭藉超强的反应力、观察力和独特的亲和力，成为掌控北村的名人。 比起正义更看重眼前的现实，但在与尹采玉的交集中，他开始思考以更加人性的方式生活。



张贷主掌握著本町街所需的一切资讯，拥有无可挑剔的外貌和冒险性格、过著引人瞩目的华丽生活，直到遭到警务官石川的威胁，面临失去一切的重大危机。 为了在樱花凋谢之前找到石川消失的爱妾，张贷主决定与寻人侦探尹采玉父女合作。



三人怀疑失踪者的最后落脚点是瓮城医院，潜入内部后发现了惊人的秘密。 这个地方被比怪物更像怪物的人们的贪欲所污染，三人为了生存展开残酷斗争。



尹采玉（韩韶禧 饰）



声名远扬的寻人侦探。 从小就跟随父亲来回满洲和上海，学会在残酷如梦魇般的现实中顽强生存的技巧，精通枪械和刀剑。 为了寻找於十年前失踪的母亲的下落而来到京城并与张贷主结缘。



在追踪一系列可疑的失踪事件时，发现了可怕的现实。





戏中有两人对峙戏码，也有流泪拥抱的动情时刻：



前田幸子（秀贤 饰）

掌管京城一带的家族的女主人。 手握权力的前田以朋友身份对待张贷主，但所有怀疑都指向她——瓮城医院的赞助者。



罗月德（金海淑 饰）

金钰堂的管家，张贷主不在时代为守护金钰堂的可靠后盾，拥有温暖和坚定的魅力。



尹锺元（赵汉哲 饰）

尹采玉的父亲，为寻找失踪的妻子与张贷主联手潜入医院。



权俊泽（魏嘏隽/魏河俊 饰）

张泰尚的好友。 出身金汤匙名门世家、可以随意出入瓮城医院，但对亲日派家族极为反感，瞒著家里参加独立运动。 对自称局外人的张贷主有微妙的同类感，与他变得亲近。





瓮城医院的加藤中佐（崔英俊 饰）和一郎（玄奉植 饰）：



此外还有月光吧的罗英春（玉子妍 饰）、春月馆妓生明子（智友 饰）、朝鲜总督府警务局长石川（金度贤 饰）。

关於怪物形态，目前所知是身形高大、有类似人的双手和一堆细长的触手，其他信息依旧神秘：



《京城怪物》共10集，第一部（前7集）将於12月22日通过Netflix上线，第二部（最后3集）将於明年1月5日公开。



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