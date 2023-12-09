《少年時代》任時完登上校園主帥！率領同學們直搗黃龍踩扁惡霸！真正的「牙山白虎」李施優甦醒！（EP.3 – 4）

[有雷] 《少年時代》從弱雞變身為校園問題學生的任時完，這次更擴大規模率領同學們對抗他校流氓！而真正的「牙山白虎」李施優奇蹟甦醒後卻失憶，忘記自己以往的意氣風發，但某天他突然恢復了記憶，發現眼前的好友任時完竟是當時害他受傷昏迷的人！

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秉泰（任時完飾）將計就計承認自己就是牙山白虎，而在偶然的情況下解救了校花善花（姜惠元飾），但同時也惹惱了追求善花的小混混「鉗子」，對方開始三番兩次來學校找秉泰，農工這群追隨秉泰的小混混們氣不過，要求秉泰反擊。秉泰決定率領一大群同學一起前往對方的學校，在他的發號施令之下，打群架扳倒了「鉗子」與其他流氓，凱旋而歸。他在同學們心目中的的形象更是大大提升，所有人都認定他就是真正的流氓。



真正的「牙山白虎」鄭景泰（李施優飾）終於甦醒出院，也轉到了秉泰班上，看起來有點文弱的他，卻有著俐落身手，想要找他麻煩的流氓都瞬間被KO，這讓秉泰非常緊張，開始懷疑景泰是否就是真正的牙山白虎。休假的時候秉泰透偷偷跟蹤他，來到他家開的麵包店，這才得知鄭景泰頭部受傷，因而失去了記憶。秉泰鬆了一口氣，並且和景泰成為好友。



善花對於秉泰非常欣賞，兩人更單獨約會，從一起共踩天鵝船到冰宮溜冰，充滿粉紅泡泡。秉泰還想要來一場浪漫晚餐，不過身上的經費有限，還差2000韓元，於是他請自己的手下兼同學們臨時去幫他湊錢，並且立刻送到餐廳來。



秉泰的同學們始終都看牙山白虎鄭景泰不順眼，在撞球場遇見了，兩方開始了互毆事件，牙山白虎撂倒了自己班上同學，但卻被不久前那群其他學校的流氓「鉗子」等人暴打一頓，頭部再度受到重擊的他，竟然想起了自己身為牙山白虎的過往，也想起了景泰就是當時騎腳踏車撞到他的人！真正的白虎景泰拿著2000韓元來到善花與秉泰約會的西餐廳，但他看著秉泰時露出了超級邪惡的笑容……



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