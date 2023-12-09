JYP註冊「TWINZY」的商標！是要推出女團小分隊？網猜是TWICE、ITZY、NMIXX、NiziU的縮寫！

有著「女團名家」稱號的JYP娛樂，目前旗下有TWICE、ITZY、NMIXX等人氣女團。

近日，就有眼尖的網友發現JYP註冊「TWINZY」的商標權，不少粉絲猜測這個名字是以JYP所屬女團的名字來命名的。TW（ICE）、I（TZY）、N（MIXX）、（NI）ZI（U），並猜想會不會是限定組合。



消息一公開也在韓網引發熱烈討論，網友紛紛表：「應該會很有意思」、「感覺是像雙胞胎風格的ITZY小分隊」、「哇...JYP女團們會組成小分隊嗎...？好期待啊」、「好心動啊 怎麼辦」、「是GOT the beat嗎」、「拜託你們做Project組合」、「如果要唱的話，好好選一下歌吧」、「嗚哇～超好奇誰會出來，期待」、「粉絲們說是ITZY小分隊」、「JYP不會做SM的事情，粉絲們應該也很討厭」等等。



此前SM也曾推出「Girls On Top」的特別企劃，集結公司現有女藝人，並根據歌曲的主題而組成各有不同的限定團體。推出的第一組女團「GOT the beat」由BoA、少女時代的太妍和孝淵、Red Velvet的Seulgi和Wendy，和aespa的Karina和Winter組成，當時發行歌曲時也有不少熱度。



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