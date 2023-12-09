《少年时代》任时完登上校园主帅！率领同学们直捣黄龙踩扁恶霸！真正的「牙山白虎」李施优苏醒！（EP.3 – 4）

[有雷] 《少年时代》从弱鸡变身为校园问题学生的任时完，这次更扩大规模率领同学们对抗他校流氓！而真正的「牙山白虎」李施优奇迹苏醒后却失忆，忘记自己以往的意气风发，但某天他突然恢复了记忆，发现眼前的好友任时完竟是当时害他受伤昏迷的人！

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秉泰（任时完饰）将计就计承认自己就是牙山白虎，而在偶然的情况下解救了校花善花（姜惠元饰），但同时也惹恼了追求善花的小混混「钳子」，对方开始三番两次来学校找秉泰，农工这群追随秉泰的小混混们气不过，要求秉泰反击。秉泰决定率领一大群同学一起前往对方的学校，在他的发号施令之下，打群架扳倒了「钳子」与其他流氓，凯旋而归。他在同学们心目中的的形象更是大大提升，所有人都认定他就是真正的流氓。



真正的「牙山白虎」郑景泰（李施优饰）终於苏醒出院，也转到了秉泰班上，看起来有点文弱的他，却有著俐落身手，想要找他麻烦的流氓都瞬间被KO，这让秉泰非常紧张，开始怀疑景泰是否就是真正的牙山白虎。休假的时候秉泰透偷偷跟踪他，来到他家开的面包店，这才得知郑景泰头部受伤，因而失去了记忆。秉泰松了一口气，并且和景泰成为好友。



善花对於秉泰非常欣赏，两人更单独约会，从一起共踩天鹅船到冰宫溜冰，充满粉红泡泡。秉泰还想要来一场浪漫晚餐，不过身上的经费有限，还差2000韩元，於是他请自己的手下兼同学们临时去帮他凑钱，并且立刻送到餐厅来。



秉泰的同学们始终都看牙山白虎郑景泰不顺眼，在撞球场遇见了，两方开始了互殴事件，牙山白虎撂倒了自己班上同学，但却被不久前那群其他学校的流氓「钳子」等人暴打一顿，头部再度受到重击的他，竟然想起了自己身为牙山白虎的过往，也想起了景泰就是当时骑脚踏车撞到他的人！真正的白虎景泰拿著2000韩元来到善花与秉泰约会的西餐厅，但他看著秉泰时露出了超级邪恶的笑容……



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