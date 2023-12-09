BTS防彈少年團JIN軍隊生活超認真，提前3個月晉升「金兵長」！提到弟弟月底入伍，留下一長串爆笑

作為防彈少年團的隊內大哥，JIN有在以身作則好好服役中。

去年12月入伍的JIN在結束新兵基礎訓練之後就在陸軍第5師團新兵教育大隊擔任助教，最近他提前晉升為兵長。

前幾日，JIN為慶祝生日在Weverse上留下長文，表示「感謝大家的祝福，之前過生日的時候都會開直播和ARMY們聊天，今天沒辦法這樣，心裡有點難過，雖然我們不能見面，但希望大家一定要記住我們的心一直在一起。 一轉眼我入伍已經1年了，還剩下不少時間，不過一想到再有（總時間的）三分之一就能和大家見面了，心情就會很激動。 」接著又寫道：「啊，隊友們也要入伍了.... 眼淚遮擋了視線」，中間還加了30個代表爆笑的「ᄏ」，很有種「幸災樂禍」的味道。



最後JIN表示「因為出色的表現又一次提前晉升，現在是兵長金碩珍」，透露自己已經是兵長了。 這一點令網友和粉絲們十分震驚。 畢竟JIN原本應在9月1日時升為上兵，卻因為成了特級戰士而提前2個月晉級。 特級戰士是部隊授予優秀士兵的名譽，需要在3km跑步、俯臥撐、仰臥起坐、射擊、個人格鬥、急救法、生化房等7類測試中全部獲得「特級」評定才有資格，可見JIN在軍隊中有多休息。



這才過去3個月，JIN又一次提前晉級了，成為了「4道槓」。 得知這一消息的粉絲也十分高興，表示：「JIN也太棒了吧」、「無論是本職工作還是服役，他都很敬業啊」、「不愧是大哥」等。



此外，JIN將於2024年6約12日退伍，J-HOPE和SUGA將於2024年10月17日、2025年6月21日退伍。 而JIMIN、V、RM和柾國也將在本月相繼入伍。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞