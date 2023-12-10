《MMA》頒獎禮全員假唱？韓網友失望留言：都沒有人唱Live

原本是歌壇年末盛宴的《MMA》舞台，卻在結束之後讓不少歌迷直呼太失望。

2日，《Melon Music Awards 2023》隆重舉行，大勢女團IVE斬獲「年度最佳專輯」，NewJeans拿下「年度歌曲」、「年度藝人」、「最佳女團」、「MMA Millions TOP10」、「MMA TOP10」5座獎盃。 而男團中，NCT Dream實現了包攬四項大獎的壯舉，不僅贏得了「年度製作」獎，還獲得了「MMA Millions TOP10」、「MMA TOP10」和「最佳男團」。 另外，NCT Dream在「MMA 2023」的最終順序中登場，以壓倒性的規模表演給人們留下了深刻的印象。



只是頒獎典禮結束後，各大媒體刊登出獲獎名單，不少網友的留言都反應了一種情緒，即「幾乎沒有人現場唱歌」。「INSIGHT」的IG帳號中的相關文章裡一則「昨天頒獎禮上沒人唱Live」的評論獲得超過200個讚並引起了其他網友的回應，一些網友提到了SHINee、STAYC、aespa，認為這些偶像團是現場唱歌。 然而更多的網友是對愛豆們缺乏Live實力感到失望，儘管有些人可能是出色的「舞者」，但並不是所有人都配得上「歌手」這個稱號。



網友們紛紛表示：「他們的職業是『歌手』，歌手應該唱歌，不是嗎？」、「如果他們不現場唱歌，他們的角色與舞者有什麼區別？」、「我認為將『偶像』視為一個不同的類型，而不是標準的歌手，是正確的」、「當他們不能現場唱歌自己的歌時，稱他們為歌手真是諷刺」、「 如果他們不唱歌，那麼他們就是舞蹈團隊了，哈哈，我認為問題本身就是曾經不容置疑的事情如今被質疑了」、「所以，我希望BLACKPINK能回到頒獎典禮上，我還在等待」等。

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