《和我老公結婚吧》演技只是演技！李伊庚：「若我沒有推開朴敏英，故事就不會展開」引爆笑XD

唸完臺詞馬上低下頭來說：「對不起…」超期待李伊庚這次在《和我老公結婚吧》的表現！

預計於明年（2024年）元旦首播的tvN新月火劇（週一、二播出）《和我老公結婚吧》，是一部描述罹癌女子姜智媛在目睹渣男老公與摯友出軌後慘遭殺害，緊接著穿越回到10年前，誓言要將如陰溝般的命運還給他們、並重新開創自身命運的奇幻復仇故事。由朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀等主演。

由於原作網路小說和同名改編網漫均有高人氣，從選角開始就引起關注。除了時常在大、小螢幕上演出搞笑角色外，也活躍於各大綜藝節目的李伊庚，渾身充滿喜感，這次則要在《和我老公結婚吧》飾演「渣男」，無疑是新挑戰。

在劇本閱讀現場，李伊庚不改幽默本色並表示：「雖然是最壞的角色，若是我沒有推開智媛（朴敏英 飾），就不會有這個故事！」引發爆笑。





僅僅是排練臺詞，都能讓人「血壓飆高」。無論是和「小三」計畫著等老婆死掉就買房子，還是變身為「媽寶」擔心妻子罹癌後就沒人煮飯給自己吃，李伊庚把「渣男」詮釋的太好了！

但演技只是演技，說完這寫臺詞的李伊庚瞬間羞愧感來襲，並低下頭說：「對不起…」李伊庚接受採訪時表示：「為了看起來有點可愛、又能感受到人情味的演技，正在努力準備中。」

（這才是小編熟悉的李伊庚XD）

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