【討論】【有雷】Netflix《歡迎回到三達里》女主遭詆毀身敗名裂，為何仍不願講出真相？

上週開播的《歡迎回到三達里》大家追了沒？其實小編有一點點似曾相識的感覺，想起至少3部韓劇... XD好在追下來感覺還是蠻不一樣的，而且對女主的心境感到好奇。

*以下有雷哦！！



看完前兩集對女主所處狀況竟很有代入感，也許是申惠善演技太真實，讓人幾乎能同步感受到三達問心無愧卻被外界誤解的驚愕、憤怒、委屈和無力。 三達似乎大部份時間對質疑保持沉默，只有一開始明確回應合作方說不是那樣，澄清聲明也只發了一家媒體（還被壓下來），之後就對手機中善意或難以看做善意的問候不聞不問。



其實蠻好奇，以三達「睚眥必報」的個性，不是應該用盡一切方法澄清並還擊嗎？劇中她給出的理由是「丟臉」：自己居然被劈腿，太丟臉了。 三達的姐妹無法理解，三達從小的夢想就是離開「小溪」前往首爾，難道「丟臉」是比夢想更重要的事？



第二集結尾，三達突然意識到可能真的有給方恩珠造成心靈傷害，立即關切地詢問對方，看來憤怒過去後她的本性還是很善良心軟...... 不過這也可能導致她因另一個考量而拒絕公開事件始末：萬一這次換方恩珠被大眾批評、承受不住壓力再次跳江，三達又怎麼能面對？



看到目前越來越很好奇，這位享譽國際攝影師的名聲該如何恢復，編劇究竟會給出什麼解法呢XD畢竟如果真的讓三達失去拼搏18年積累的一切，好像不是太符合韓式療愈劇該有的走向耶？好想知道大家的想法，救救三達啊~



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞