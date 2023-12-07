《少年時代》每天被霸凌的弱雞任時完陰錯陽差成了校園惡霸之首！更發現鄰居李先彬的驚天秘密！（EP.1 – 2）

[有雷]由任時完與李善彬所主演的《少年時代》，描述一個「只求不再挨打」的弱雞高中生，因故轉學後卻陰錯陽差成了校園的傳奇！生活就此發生180度大轉變！

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一個超悲情，每天只求不再挨打的高中生秉泰（任時完飾），總是傷痕累累的回到家。某天他的父親為了躲債而必須離開溫陽，全家人帶著家當連夜搭車到扶餘投靠父親友人，而秉泰在後座流淚，因為好不容易熟悉了溫陽的流氓，知道被打的模式，到了扶餘他又得重新開始挨打的校園生活。父親友人的女兒朴智英（李先彬飾）與秉泰是兒時好友，重新見面的兩人有些生澀。



到了新學校，秉泰想著如何能夠不讓大家看輕他，必須讓自己看起來是個問題學生才行。於是在父親的「指導」之下，刻意讓他搭乘警車進入校園，還站在全班同學面前大聲拍桌，嗆聲說「你們覺得誰能打得贏我的，舉手！」父親要他找一個看起來最弱的，然後放學之後盡全力和他打一場。沒想到此時全班卻鴉雀無聲，原本想要舉手的人也被班上的流氓勸退。



下課後，秉泰在廁所中遇見班上流氓帶了六七個跟班一起來堵他，他心想該來的還是會來，沒想到流氓卻對他畢恭畢敬，招待他吃飯喝酒還介紹美女校花給他認識！原來大家都認為他就是傳說中很能打的「牙山白虎」！但其實真正的牙山白虎被秉泰用腳踏車撞到，正在昏迷中。而真正的白虎名叫「鄭景泰」，與張秉泰念起來很接近，就這樣被誤認了。



秉泰想找時機說出真相，但流氓小弟們卻對他的身份深信不疑。某次足球賽，秉泰表現實在太弱，開始引發其中一位小弟的懷疑，於是找秉泰單挑。秉泰卻又在拉扯之中不小心使出了肘擊，一下子擊暈了對方，小流氓不支倒地後，所有人更加深信秉泰就是「牙山白虎」！而秉泰為了自己之後的校園生活，決定將錯就錯！



這群流氓還在街上巧遇女生們的打鬥，向秉泰介紹這就是另一女中最出名的女子「黑蜘蛛」，秉泰也躲在一旁看「黑蜘蛛」身手相當俐落，立刻撂倒其他惡女們，不過他沒想到這大名鼎鼎的「黑蜘蛛」就是和他同住一個屋簷下的乖乖女智英！智英要求秉泰不要告訴她的父母，秉泰則希望能夠黑蜘蛛指導一下他如何打架～真正的牙山白虎在醫院甦醒，他會去學校找秉泰對決嗎？



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