《少年时代》每天被霸凌的弱鸡任时完阴错阳差成了校园恶霸之首！更发现邻居李先彬的惊天秘密！（EP.1 – 2）

[有雷]由任时完与李善彬所主演的《少年时代》，描述一个「只求不再挨打」的弱鸡高中生，因故转学后却阴错阳差成了校园的传奇！生活就此发生180度大转变！

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一个超悲情，每天只求不再挨打的高中生秉泰（任时完饰），总是伤痕累累的回到家。某天他的父亲为了躲债而必须离开温阳，全家人带著家当连夜搭车到扶余投靠父亲友人，而秉泰在后座流泪，因为好不容易熟悉了温阳的流氓，知道被打的模式，到了扶余他又得重新开始挨打的校园生活。父亲友人的女儿朴智英（李先彬饰）与秉泰是儿时好友，重新见面的两人有些生涩。



到了新学校，秉泰想著如何能够不让大家看轻他，必须让自己看起来是个问题学生才行。於是在父亲的「指导」之下，刻意让他搭乘警车进入校园，还站在全班同学面前大声拍桌，呛声说「你们觉得谁能打得赢我的，举手！」父亲要他找一个看起来最弱的，然后放学之后尽全力和他打一场。没想到此时全班却鸦雀无声，原本想要举手的人也被班上的流氓劝退。



下课后，秉泰在厕所中遇见班上流氓带了六七个跟班一起来堵他，他心想该来的还是会来，没想到流氓却对他毕恭毕敬，招待他吃饭喝酒还介绍美女校花给他认识！原来大家都认为他就是传说中很能打的「牙山白虎」！但其实真正的牙山白虎被秉泰用脚踏车撞到，正在昏迷中。而真正的白虎名叫「郑景泰」，与张秉泰念起来很接近，就这样被误认了。



秉泰想找时机说出真相，但流氓小弟们却对他的身份深信不疑。某次足球赛，秉泰表现实在太弱，开始引发其中一位小弟的怀疑，於是找秉泰单挑。秉泰却又在拉扯之中不小心使出了肘击，一下子击晕了对方，小流氓不支倒地后，所有人更加深信秉泰就是「牙山白虎」！而秉泰为了自己之后的校园生活，决定将错就错！



这群流氓还在街上巧遇女生们的打斗，向秉泰介绍这就是另一女中最出名的女子「黑蜘蛛」，秉泰也躲在一旁看「黑蜘蛛」身手相当俐落，立刻撂倒其他恶女们，不过他没想到这大名鼎鼎的「黑蜘蛛」就是和他同住一个屋檐下的乖乖女智英！智英要求秉泰不要告诉她的父母，秉泰则希望能够黑蜘蛛指导一下他如何打架～真正的牙山白虎在医院苏醒，他会去学校找秉泰对决吗？



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