《和我老公结婚吧》朴敏英惨遭渣男老公＆挚友背叛！从李伊庚「换乘」罗人友，并展开复仇！

《和我老公结婚吧》由朴敏英、罗人友、李伊庚、宋昰昀主演，改编自同名网路漫画。

该剧讲述患癌女子姜智媛在目睹渣男老公与挚友出轨后惨遭杀害，紧接著穿越回10年前，誓言要将如阴沟般的命运还给他们，并重新开创自身命运的奇幻复仇故事。



而朴敏英为了诠释「罹癌角色」，更将体重减到只有37kg，付出巨大的努力。当时剧照一公开就让网友纷纷表示：「为了还原原作角色，真的好敬业」、「本来就已经够瘦了啊」、「太敬业，要注意身体健康啊」、「欧腻好努力」、「真的太瘦了」等等。



公开的最新预告中，当结婚进行曲响起的同时，朴敏焕（李伊庚 饰）正在等待著新娘入场，但...穿著黑色礼服的姜智媛（朴敏英 饰）和穿著白色婚纱的郑秀敏（宋昰昀 饰）竟然牵著手一起登场，给观众们带来了反转。



姜智媛亲自把挚友郑秀敏的手递给前夫朴敏焕，并说：「恭喜你！和我扔掉的垃圾结婚。」冷冰冰的眼神压倒气氛。之后，姜智媛转过身、脸上带著笑容，走向注视著一切的刘志赫（罗人友 饰），两人牵著手与朴敏焕和郑秀敏面对面。刘志赫全力支持协助姜智媛的复仇，他们缜密的计画是什么？令人好奇呢！



而《和我老公结婚吧》由《朝鲜精神科医师刘世丰》的朴元国导演执导，《日与夜》的申儒潭编剧执笔，将在明年（2024年）1月1日首播。

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