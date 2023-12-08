《恋人》开播前安恩真不被看好，被吐槽「选错演员了」！拍摄期间压力大到面瘫

《恋人》播出后一路走高的收视率和安恩真的精湛演技狠狠打脸曾经批评「演员选错了」的人。

刚刚结束《恋人》拍摄的安恩真做客了综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，吐露拍摄《恋人》之前身心疲惫。节目中，刘在锡很好奇安恩真与南宫珉的相处模式，安恩真回答：「作为后辈，主动接近他还蛮难的，但时间久了之后就有了办法，只要坦率就行。 」

刘在锡也提到《恋人》开播前的争议。 早在《恋人》确认安恩真担任女主角时，坊间就不断传出「女主角选错人」、「安恩真演技配不上南宫珉」、「安恩真颜值不够，担不起女一号」的各种批判声音，可想而知安恩真当时有多焦虑。 好在她顺利进组拍摄，用实力说话，彻底扫除了开播前的质疑声，通过「吉彩」一角狠狠拿捏了观众们的心。 对此安恩真说道：「前一部戏《坏妈妈》差不多快结束的时候就生病了，《恋人》开拍前身体还没恢复，休息了一个月。 因为没办法拍摄，去年这个时候真的身心疲惫，很想休息，可是要工作，就吃了猛药，产生了副作用。 」



准备《恋人》的过程中，安恩真压力倍增，「结束剧本排练，洗澡的时候突然就想要逃跑，是第一次拍摄那么长的古装剧，也不知道能不能做得好，同时还在想这次拍完之后应该会有很大的进步。 」经历了《恋人》之后，安恩真也承认自己确实学到了很多东西，「时间在流逝，那些痛苦都过去了，让我深刻体会根本不需要那样不安。 」

安恩真还透露因为吃药，身体产生了副作用，「药物的原因让我半边脸面瘫，拍摄期间还去了医院，但这也不是一下子就能好的，哪怕走10分钟膝盖也会肿起来，根本坐不下去，当时我一直把药放在一个写了『痊愈计划』的袋子里。 」



对於安恩真对自己角色的不自信，一直与之搭戏的南宫珉则劝她「再等等看，我都看过了，真的很不错，不要太在意」。

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