【韓網熱帖】RIIZE元彬神奇的臉頰泛紅天賦

RIIZE成員元彬臉蛋上用的什麼腮紅啊？？

有粉絲參加粉絲會的時候看到元彬兩頰泛紅，以為只是當天腮紅擦深了，沒想到確是自帶的血色，隨著氣溫的升高，「母胎腮紅」也越來越深，是當下十分流行的珊瑚色腮紅呢。



미팬날 멀리서도 눈에띄게 분홍빛나길래 오늘 블러셔 진하게 발랏네ㅋㅋ 이뽀다ㅎ하고 잇엇는데 다 홍조였다고? pic.twitter.com/Gm4r0D1ro6 — 리락쿠말쑥 (@peapea147) December 5, 2023

超自然的「母胎腮紅」，只要溫度一高，元彬的臉頰就會慢慢紅起來，襯得膚色白裡透紅，血氣滿滿。



這一奇特的現象也引來了無數網友的留言：

1. 騙人騙人，臉頰泛紅怎麼可以這麼自然啊

2. 天選基因，換作是我的話整張臉都是紅的

3. 真的有這樣的人，有人一吹冷風就臉頰紅紅的

4. 我以為我在看什麼純情漫畫呢

5. 每次看到他都在感嘆怎麼會有這麼帥的人，很好奇他的性格

6. 我會從眼下一直紅到下巴，哭

7. 越看越像minji啊，太帥了

8. 怎麼會有這麼自然這麼好看的顏色

9. 這就是天選愛豆啊

10. 怎麼辦，我連他臉頰泛紅都覺得超帥，我完蛋了

11. 連血管都在幫他啊

12. 這顏色都能穿透粉底液，素顏的時候顏色應該更深吧

13. 是因為皮膚太薄了嗎

14. 腮紅根本不會那麼自然，好奇他什麼時候會換髮型

15. 換做是我就變成了農村土雞，他為什麼可以這麼自然，大騙子

16. 只有我臉一紅就變成村姑嗎

17. 好羡慕他啊，我是烤熟了的紅薯

18. 哈哈哈，這也算天賦了吧

19. 我紅起來就像個醉漢

原文：https://theqoo.net/square/3027317146

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