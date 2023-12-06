突破演出「精神病態殺人魔」？朴恩斌有望演出《Hyper Knife》與薛景求合作

才剛結束《無人島的Diva》，朴恩斌馬上就有新劇《Hyper Knife》邀約。

據《STARNEWS》報導，《Hyper Knife》是部醫療犯罪驚悚劇，描述既是醫師又是殺人魔的主角，與將自己推向深淵的老師重逢後的故事，由參與NAVER網路漫畫《方正史》與OCN戲劇《神的測驗：重啟》（《神的測驗5》）的金善熙編劇執筆。

朴恩斌將在《Hyper Knife》飾演「鄭世玉」，世17歲以第一名成績錄取醫學大學的天才，但因被指控謀殺老師崔德熙教授未遂遭吊銷醫師執照。鄭世玉是癡迷於人類大腦的天才，還是比起蟲子更看不起人類生命的精神病態者，同時是救人的醫師也是殺人的凶手。



鄭世玉的老師崔德熙教授則有望由薛景求出演，據更早《JTBC NEWS》的消息，崔德熙一角是延新大學神經外科教授，也是世界膠質母細胞瘤學會之會長，表面上雖然是優雅的知識分子，內心卻隱藏如漢尼拔（Hannibal，知名電影殺人魔角色）的殺人魔本能。



朴恩斌本身是大勢女演員，在結束《無人島的Diva》之後，下一部作品為何絕對是關注焦點，在出演《Hyper Knife》消息一出後，大家都很好奇劇情表示很有意思，也有網友直言「設定太瘋狂了」。目前看起來，《Hyper Knife》這對師生都是精神病態、都擁有殺人魔的潛在特質，那麼誰才是真正的殺人魔？劇情似乎會存在不少反轉。目前朴恩斌與薛景求雙方經紀公司均回應「收到劇本，正在討論中」。

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