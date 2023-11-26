《烈女朴氏契約結婚傳》劇情簡介及角色介紹！李世榮&裴仁爀穿越戲碼搞笑又浪漫，首播2集大獲好評

MBC最新金土劇《烈女朴氏契約結婚傳》本周剛剛開播，韓網已經好評不斷，趕快一起來追吧！

《烈女朴氏契約結婚傳》講述朝鮮王朝時代的大齡女子「朴聯遇」在成親當天成為寡婦后意外穿越到現代，遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義男子「姜泰河」，一個是「直球保守女」、一個是「無情鐵壁男」，兩人簽下契約婚姻書後展開了奇幻浪漫的愛情故事。



官網這樣描述這部劇的創作主旨：現代人生活在所謂「納米時代」，比起外在的組織和歸屬，更重視自己個人的生活。 但朴聯遇不一樣，從朝鮮時代穿越過來的她認為人與人之間最重要的就是連接，在這個儒家女孩眼中，大家一起和睦共生才是美德。



其實，朴聯遇能超越死亡和時空來到現代韓國，也是因為有人在為她祈禱，希望她擁有平安和未來：「聯遇跨越死亡和時空來到這個世界雖然是幻想，但為了聯遇祈禱、尊重聯遇所追求價值的泰河的愛卻是真實的。 」



主要角色介紹：

▽朴聯遇（李世榮 飾）

吏曹判書朴在元的獨生女，被稱為「漢陽第一怨女」。 朴聯遇外貌出眾、知書達理、好奇心旺盛、博學多才、心靈手巧擅長女紅，不僅會防身術，還精通馬術和射箭！但這些只是女子之德，朴聯遇真正的夢想是像蝴蝶一樣離開這裡，飛往超越想像的新世界。



然而她的夢想在無法拒絕的婚禮當天被迫中斷：新婚初夜失去丈夫成為寡婦，還被人推進深井。 閉上雙眼的瞬間，朴聯遇被一名男子救起，對方竟是剛剛去世的丈夫？！看著周遭陌生的現代光景，朴聯遇以為自己來到了陰間！



▽姜泰河（裴仁爀 飾）

SH首爾副代表、下任接班人，因童年心理創傷和先天性心臟病而十分冷漠。 外貌英俊、才能出眾，但臉上找不到喜怒哀樂的痕跡，對微小的事情都追求嚴密的因果關係，因此被貼上「姜dro」的外號，即是「姜泰河+Android」縮寫。



姜泰河不玩SNS也很少出門，相親市場上甚至有傳聞說他是同志。但其實他是自願選擇母胎單身：心臟出了毛病，無法愛上任何人！

爺爺逼他結婚，威脅說只有這樣他才肯接受手術。 姜泰河只好假結婚，但婚禮上新娘卻落跑了？這時姜泰河在泳池裡救起一個身穿孝服的女子，女子開口就叫他「夫君」... 雖然不理解眼前狀況，但對利害關係思索過後，姜泰河向女子提議：「你願意當我的新娘嗎？」



▽四月（朱玄英 飾）

聯遇的丫鬟和好友，機智敏捷、口若懸河的朝鮮版社交達人。 擅長手工活和廚藝，對聯遇情同姐妹照顧有加，信條是要把大小姐培養得十分強壯。 跟聯遇一起穿越到現代，繼續形影不離。



其實四月在朝鮮時代不僅喜歡聯遇，還喜歡錢和帥哥。 每次和聯遇出去玩都開啟雷達尋找新面孔，偷偷見過的男人站成一排足以填滿一個農場。 穿遇到現代後，她又發現了新的目標...



▽姜泰民（柳善皓 飾）

泰河的同父異母弟弟，喜歡玩樂和遊手好閒的財閥三世兼網路紅人，起伏不定的性格跟哥哥截然相反。 行為大膽激進，擁有漫撕男外貌和完美身材、時尚嗅覺、機智口才，IG粉絲多大500萬人，身邊總是圍繞很多捧場的人。 泰民知道大家背後說他是「小妾的孩子、連哥哥一半都不如的混混」，但他不在意，畢竟自己確實一直虛度時光，仿彿為了填滿某種空虛。



泰民以為聯遇要成為新的財閥繼承女，沒想到竟是個瘋子，且逐漸對這個契約大嫂產生不一樣的感情：其他家人都看不起他，只有聯遇會罵他、念他，而他竟不覺得反感，甚至喜歡聽她罵自己。 也許處於反叛心理，泰民開始想從哥哥手裡搶走一些東西，但不是金錢、股票或經營權。



▽洪成杓（趙福來 飾）

姜泰河的秘書，鍾愛古裝愛情穿越奇幻劇，是聯遇的得力助手。 外表是直率的野獸男，但內心是軟綿綿的溫柔男，265天跟在泰河身邊、像樹上的蟬一樣忠心守護泰河。 為了患有心臟疾病的泰河，他甚至把原本的纖弱體型練成運動員般的健美身材，以便在緊急時刻能夠背起泰河飛奔！

成杓很感謝聯遇，因為泰河從不表現感情、讓他很心疼，聯遇的出現讓泰河終於可以像個有感情的人一樣生活，不僅會哭會笑，還會因為嫉妒流淚！同時，成杓也看到了隨聯遇一同穿越而來的她，心中的戀愛細胞開始覺醒、心臟瘋狂跳動！



▽閔惠淑（陳慶 飾）

姜泰河的繼母、姜泰民的親生母親，SH首爾CEO。



▽姜尚模（千虎珍 飾）

姜泰河的祖父，SH集團會長。



《烈女朴氏契約結婚傳》由《自體發光辦公室》、《我身後的陶斯》朴尚勛導演執導和《妻子緋聞-起風了》高南貞編劇執筆，首播2集都在韓網獲得壓倒性好評。 香港觀眾可在黃Viu煲劇平台與韓國同步追看！



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