突破演出「精神病态杀人魔」？朴恩斌有望演出《Hyper Knife》与薛景求合作

才刚结束《无人岛的Diva》，朴恩斌马上就有新剧《Hyper Knife》邀约。

据《STARNEWS》报导，《Hyper Knife》是部医疗犯罪惊悚剧，描述既是医师又是杀人魔的主角，与将自己推向深渊的老师重逢后的故事，由参与NAVER网路漫画《方正史》与OCN戏剧《神的测验：重启》（《神的测验5》）的金善熙编剧执笔。

朴恩斌将在《Hyper Knife》饰演「郑世玉」，世17岁以第一名成绩录取医学大学的天才，但因被指控谋杀老师崔德熙教授未遂遭吊销医师执照。郑世玉是痴迷於人类大脑的天才，还是比起虫子更看不起人类生命的精神病态者，同时是救人的医师也是杀人的凶手。



郑世玉的老师崔德熙教授则有望由薛景求出演，据更早《JTBC NEWS》的消息，崔德熙一角是延新大学神经外科教授，也是世界胶质母细胞瘤学会之会长，表面上虽然是优雅的知识分子，内心却隐藏如汉尼拔（Hannibal，知名电影杀人魔角色）的杀人魔本能。



朴恩斌本身是大势女演员，在结束《无人岛的Diva》之后，下一部作品为何绝对是关注焦点，在出演《Hyper Knife》消息一出后，大家都很好奇剧情表示很有意思，也有网友直言「设定太疯狂了」。目前看起来，《Hyper Knife》这对师生都是精神病态、都拥有杀人魔的潜在特质，那么谁才是真正的杀人魔？剧情似乎会存在不少反转。目前朴恩斌与薛景求双方经纪公司均回应「收到剧本，正在讨论中」。

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