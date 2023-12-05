【韩网热帖】朴恩斌「包庇剧组」采访引争议

原标题：朴恩斌似乎在《无人岛的Diva》剧终采访里表示扰民拍摄争议很委屈

《无人岛的Diva》拍摄期间2次引发争议，一次是在首尔拍摄到凌晨，有居民对光线和噪音感到烦躁、丢砖头砸伤了工作人员；一次是在济州岛海边没有获得许可就拍摄，且离开时留下大量石堆没有清理‎。



对此，朴恩斌表示：「真的很遗憾。有事实背后的事实和大众无法知晓的内情，是没有办法的吧。对於某人来说，难免存在某些情况根据立场不同可能会感到委屈。这些事件不是任何人因为想造成纷乱而引起的。每个人都倾注了刻苦的努力，但意外的事件让人们变得为难。 」



韩国网友评论：

1. 事实背后的事实是什么？有人受到损害不就是事实吗

2. 因为确实有做错，所以不管内情如何都最好不要提吧

3. 其实只要说「很遗憾」就好了... 委屈就可以让剧组丢掉的垃圾变不见吗

4. 要么把内情都讲清楚，要么什么都不要讲，这采访真的很容易让人误会

5. 一句抱歉就能结束的事，何必绕个大圈子

6. 委屈就要讲出原因啊...

7. 最近很多拍戏扰民的case，所以大家比较敏感吧

8. 她形象蛮好的，何必讲这些？

9. 也许因为自己是主演所以想出面负责吧，但事情不是这样的

10. 要出面负责就要把话讲完啊...

11. 「有些事你们不知道」这种发言最糟糕了

12. 这番话根本是跟大众划清界限...

13. 艺人的特权意识... kk

14. 追剧很开心来的，怎么这样...;;

15. 没想到她是这类型的，幻灭

16. 那么对市民造成损害的拍摄都可以回覆说「有内情」吗？市民就没有内情吗？

17. 哇因为这一个采访变成非好感演员了... 引起争议是事实，工作人员办事不力也是事实，居然想全部包庇包装起来？？让人好奇这位演员的社会规范和道德感

18. 我觉得这采访内容没问题啊

19. 留言嘲讽诋毁的人们也太爱骂别人了吧

20. 恩斌加油

21. 非要对朴恩斌提这问题的记者很糟糕，得到的回答也很糟糕，形象受损应该是难免了

出处：https：//theqoo.net/hot/3025818806

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻