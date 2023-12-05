【韩网热帖】朴恩斌「包庇剧组」采访引争议
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【韩网热帖】朴恩斌「包庇剧组」采访引争议

明星   2023年12月5日   星期二17:48   Sani  

（封面图源：《无人岛的Diva》海报及剧照）

原标题：朴恩斌似乎在《无人岛的Diva》剧终采访里表示扰民拍摄争议很委屈

《无人岛的Diva》拍摄期间2次引发争议，一次是在首尔拍摄到凌晨，有居民对光线和噪音感到烦躁、丢砖头砸伤了工作人员；一次是在济州岛海边没有获得许可就拍摄，且离开时留下大量石堆没有清理‎
（图源：《无人岛的Diva》剧照及截图）

对此，朴恩斌表示：「真的很遗憾。有事实背后的事实和大众无法知晓的内情，是没有办法的吧。对於某人来说，难免存在某些情况根据立场不同可能会感到委屈。这些事件不是任何人因为想造成纷乱而引起的。每个人都倾注了刻苦的努力，但意外的事件让人们变得为难。 」
（图源：Namoo Actors娱乐）

韩国网友评论：
1. 事实背后的事实是什么？有人受到损害不就是事实吗
2. 因为确实有做错，所以不管内情如何都最好不要提吧
3. 其实只要说「很遗憾」就好了... 委屈就可以让剧组丢掉的垃圾变不见吗
4. 要么把内情都讲清楚，要么什么都不要讲，这采访真的很容易让人误会
5. 一句抱歉就能结束的事，何必绕个大圈子
6. 委屈就要讲出原因啊...
7. 最近很多拍戏扰民的case，所以大家比较敏感吧
8. 她形象蛮好的，何必讲这些？
9. 也许因为自己是主演所以想出面负责吧，但事情不是这样的
10. 要出面负责就要把话讲完啊...
11. 「有些事你们不知道」这种发言最糟糕了
12. 这番话根本是跟大众划清界限...
13. 艺人的特权意识... kk
14. 追剧很开心来的，怎么这样...;;
15. 没想到她是这类型的，幻灭
16. 那么对市民造成损害的拍摄都可以回覆说「有内情」吗？市民就没有内情吗？
17. 哇因为这一个采访变成非好感演员了... 引起争议是事实，工作人员办事不力也是事实，居然想全部包庇包装起来？？让人好奇这位演员的社会规范和道德感
18. 我觉得这采访内容没问题啊
19. 留言嘲讽诋毁的人们也太爱骂别人了吧
20. 恩斌加油
21. 非要对朴恩斌提这问题的记者很糟糕，得到的回答也很糟糕，形象受损应该是难免了

出处：https：//theqoo.net/hot/3025818806

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