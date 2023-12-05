是演技天才、更是努力派！朴志訓新劇《幻像戀歌》飾演雙重人格的王戀上刺客，四大角色海報公開～

封面的兩張海報都是「朴志訓」！！太厲害了，表情變化成不同的兩個角色～～～。

KBS2 奇幻古裝新劇《幻像戀歌》公開了四位主演的人物海報，其中，朴志訓所飾演的擁有雙重人格的王面孔，格外讓人印象深刻。



《幻像戀歌》改編自人氣同名網漫，講述兩個性格截然相反的男人和深愛他的女人，一段青澀和極度執著的奇幻古裝愛情劇。



【人物簡介，四人四色的海報】

▼朴志訓同時飾演太子「史祖弦／厄詭」，兩人性格截然相反的角色。一個是真心愛上一個女人，知道自己要活下去原因的男人，一個是相信擁有長時間的執著和嫉妒才是真愛的男人。一張面孔充滿著溫暖與柔情，另一張面孔卻有著致命魅力的氣魄。



▼洪藝智飾演刺客「延月」，是家族滅門慘案中的唯一倖存者，為了報仇雪恨，她隱姓埋名當了刺客。之後扮成宮女潛入王宮，試圖行刺卻中了王事先設好的陷阱。



▼至祐飾演太子妃「陳彩蓮」，金華陳氏家族陳茂達的女兒，名門千金，身處在宮中權力爭鬥的中心點。



▼黃熙飾演史祖弦同父異母的哥哥「史祖勇」，野心滿滿地渴望奪權。



▼《幻像戀歌》首波預告，明年一月播出：



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