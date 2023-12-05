李伊庚回归小萤幕！《和我老公结婚吧》演出抛下病中的老婆朴敏英而劈腿的负心老公！

演员李伊庚浑身充满喜感，除了时常在大小萤幕中演出搞笑角色以外，也活跃於各大综艺节目。目前他也将回归电视剧作品，演出2024年1月1日即将首播的《和我老公结婚吧》，背叛生病的老婆朴敏英的负心老公。

tvN新月火电视剧《和我老公结婚吧》剧情描述亲眼目睹老公与闺密偷情不伦恋的女子，遭到杀害，得到一个机会能够返回10年前，经历第二次的人生，这遭受背叛的命运会有所改变吗？日前已释出在剧中饰演姜智媛的朴敏英在病中的虚弱剧照，为戏减重到仅剩37公斤，而在剧中饰演负心老公朴敏焕的李伊庚在剧中的造型也随之公开。



剧中朴敏焕是一个相当自私自利的丈夫，认为太太智媛必须一手包办所有家务事以及工作，甚至替他孝顺父母。婚后他立刻觉得无聊，转而却搞上了姜智媛的好友郑秀敏（宋昰昀饰），不顾婚姻可能破裂，也不管太太智媛正罹患癌症，朴敏焕与小三仍持续著不伦关系，甚至在出轨被智媛发现后还残忍将她杀害。这样的负心演出，预计播出时将引发所有观众们的怒火。



新公开的剧照中呈现出负心汉朴敏焕的样子，没有笑容的严肃表情与锐利眼神，令人感到神经紧张，从容不迫的样子却在底下进行非常卑鄙的勾当，双重面貌的厚脸皮丈夫，令人相当同情智媛，更期待重生后的智媛能够好好的痛快给这位目中无人的妈宝老公严厉的惩罚。《和我老公结婚吧》即将在2024年1月1日晚间首播。



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