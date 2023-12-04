朴敏英新劇《和我老公結婚吧》眼前是暖男上司羅人友，身後是渣男老公李伊庚：「一定要把這個垃圾處理掉！」

原本迎來悲傷結局的姜智媛（朴敏英 飾）再次擁有了新的機會，這次他絕對不會放過那個渣男老公和卑鄙小三！

tvN 奇幻新劇《和我老公結婚吧》公開了四位主演的團體海報，用冷色調暗示觀眾們一場絕妙的復仇浪漫韓劇即將來臨。

本劇講述患癌女子姜智媛在目睹渣男老公與摯友出軌後慘遭殺害，緊接著穿越回10年前，誓言要將如陰溝般的命運還給他們、並重新開創自身命運的奇幻復仇故事。



海報上寫著：「改變命運的機會，一定要處理掉生命中的垃圾！」出現了兩個表情到造型都不同的姜智媛，一邊是穿著白色禮服，牽著她手的人是公司的上司劉志赫（羅人友 飾），一臉溫柔地看著她；而另一邊雙頰消瘦、表情嚴肅、穿著正裝的姜智媛，手牽著老公朴敏煥（李伊庚 飾），渣男老公另一隻手卻牽著智媛的好友鄭秀敏（宋昰昀 飾），兩人居然背著她外遇！海報中各處是細節，四人的命運會是如何發展也讓網友們非常好奇。



▼首波公開的女主受訪特別預告：「大家好，我是姜智媛。」、「我沒有家人，他成了我唯一的家人。 」、「我不會選擇X。 因為我被最好的朋友和丈夫殺害了。 」



《和我老公結婚吧》將會在 2024 年 1 月 1 日 20:50 首播。

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