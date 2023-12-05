当aespa Winter看到IVE张员瑛用英语发表获奖感言：反应超可爱！网友：求你俩交个朋友

怎么能这么可爱？！

2023年接近尾声，各大颁奖典礼也活跃举办，2日2023 Melon Music Awards（简称MMA）成功落幕，IVE捧回了超有份量的「年度最佳专辑赏」。

成员们发表了获奖感言，在张员瑛用英语发言期间，aespa成员Winter的反应看得网友们笑哈哈，忍不住夸奖「这也太可爱了吧」。 张员瑛英文流畅，一直被粉丝们认为是「富家千金口音」，说起话来甜甜的，就连母语是英文的国外网友都觉得她自带白富美口音。 这次在颁奖礼上，张员瑛也用英文发表了感言，在此途中镜头刚好捕捉到了台下的Winter，只见她听到张员瑛说英语之后，一边微笑一遍鼓掌，还轻轻地欢呼，不时与身边的队友交流，一脸很欢喜的样子。



相关镜头很快就在韩网上热传，引来很多网友的围观和留言，大家纷纷表示：「Winter真的很棒，不仅是对张员瑛，其他人发言时候她也做出了回应」、「两人快变成好友吧」、「两人是我的最爱」、「Winter太可爱了，她可能是因为太喜欢了，才做出这种反应吧」、「Winter 的反应太好了，她还跟唱IVE的歌，看到这个后我对Winter更有好感了」等。

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