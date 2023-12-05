外網傳G-Dragon&金高銀熱戀！同地點不同角度的照片是證據，韓網友：真的假的？
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外網傳G-Dragon&金高銀熱戀！同地點不同角度的照片是證據，韓網友：真的假的？

明星   2023年12月5日   星期二09:54   Tracy  

（封面圖源：IG@xxxibgdrgn、@ggonekim）

韓媒體「INSIGHT」爆料最近G-Dragon（權志龍）和金高銀熱戀的消息以新浪微博為起點迅速擴散中。

根據「INSIGHT」報導稱，微博相關帳號爆料「GD和金高銀好像在談戀愛」，並公開了多張所謂的證據照，這一消息也火速在韓網上傳播開來，引來廣大韓網友的關注。
（圖源：INSIGHT截圖）

帳號曝光的照片為GD和金高銀分別公開的照片，疑似在同一個場所拍攝，裝潢相同，只是角度略有差異而已。 還有他們都分享過太陽的照片，也只是角度不同，旁邊的樹枝幾乎一模一樣。
（圖源：INSIGHT截圖）

此外，還有照片被指是GD和金高銀同行時所拍下，不過因畫質模糊不清，很難分辨出是不是他倆。
（圖源：INSIGHT截圖）

這樣模稜兩可的「證據」讓部份網友認為「太荒唐了」，同時也有不少人懷疑「可能是真的」，大家紛紛留言表示：「真的嗎？」、「感覺照片都是假的」、「這種照片能算證據嗎？」、「即使他倆真的交往了，只要自己不公開，我們就不要多過問了」。

GD和金高銀都是CHANEL(香奈兒)的大使，兩人曾一同出席過今年9月的品牌活動。

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