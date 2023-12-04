韓國C9娛樂全球選秀首站在台北

朝偶像之路前進的機會就是現在！韓國經紀公司「C9娛樂」宣布將開啟「C9 GLOBAL AUDITION」選秀計畫，台北站預計要在12月9日星期六下午在「N.CORE」舉行，採當天報名制度，本次目標是要找出「CIX」以及「EPEX」的師弟，EPEX表示「希望能趕快見到學弟們！」

C9娛樂在疫情期間推出「EPEX」至今也已經過了兩年，他們的足跡遍佈台灣、日本等亞洲地區，10月初發行迷你六輯「Chapter2.Can We Surrender?」銷售量創下出道以來最高紀錄，對於公司即將舉辦全球徵選、挖掘原石，目前身為全公司資歷最淺的的EPEX，得知可能即將有學弟會來，既期待又興奮，希望能趕快見到他們。

而這次「C9 GLOBAL AUDITION」選秀活動以台北站為出發點，經紀公司強調這次「是為了在全球上找出我們公司的下一個男團練習生」，屆時也有可能出現人數多的團體也說不定，參加資格以2003至2012年出生的男性為主，當天現場填寫報名表後依序入場，分為「歌唱」、「舞蹈」、「RAP」、「演戲」等四個部門，更多相關詳情可洽ON INN ASIA官方臉書或IG專頁。



C9全球徵選「台北站」的時間:

*試鏡日期：2023年12月9日 （六）

*試鏡地點：N.CORE

台北市敦化南路一段161巷39-2號B1

*現場報名時間：15:00～17:00

*報名方法：現場報名並填寫報名表後依序入場

*參加資格：2003年至2012年間出生的男性

*報名部門：

- 歌唱 / 現場演唱

- 舞蹈 / 隨現場準備的隨機音樂跳舞

- RAP / 自由RAP

- 演戲 / 自由演戲

（可以複選）

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