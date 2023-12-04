朴敏英新剧《和我老公结婚吧》眼前是暖男上司罗人友，身后是渣男老公李伊庚：「一定要把这个垃圾处理掉！」

原本迎来悲伤结局的姜智媛（朴敏英 饰）再次拥有了新的机会，这次他绝对不会放过那个渣男老公和卑鄙小三！

tvN 奇幻新剧《和我老公结婚吧》公开了四位主演的团体海报，用冷色调暗示观众们一场绝妙的复仇浪漫韩剧即将来临。

本剧讲述患癌女子姜智媛在目睹渣男老公与挚友出轨后惨遭杀害，紧接著穿越回10年前，誓言要将如阴沟般的命运还给他们、并重新开创自身命运的奇幻复仇故事。



海报上写著：「改变命运的机会，一定要处理掉生命中的垃圾！」出现了两个表情到造型都不同的姜智媛，一边是穿著白色礼服，牵著她手的人是公司的上司刘志赫（罗人友 饰），一脸温柔地看著她；而另一边双颊消瘦、表情严肃、穿著正装的姜智媛，手牵著老公朴敏焕（李伊庚 饰），渣男老公另一只手却牵著智媛的好友郑秀敏（宋昰昀 饰），两人居然背著她外遇！海报中各处是细节，四人的命运会是如何发展也让网友们非常好奇。



▼首波公开的女主受访特别预告：「大家好，我是姜智媛。」、「我没有家人，他成了我唯一的家人。 」、「我不会选择X。 因为我被最好的朋友和丈夫杀害了。 」



《和我老公结婚吧》将会在 2024 年 1 月 1 日 20:50 首播。

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