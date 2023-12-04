《無人島的DIVA》圓滿終映：朴恩斌直呼幸福「達成2023年的人生里程碑」

由朴恩斌、蔡鍾協、車學沇、金柱憲所共同演出的tvN週末電視劇《無人島的DIVA》在上週日送上了美滿的大結局，劇中由朴恩斌所飾演的徐木河，終於順利踏上了出道之路，也找到了屬於自己的幸福。

劇中飾演漂流到無人島度過15年終於獲救，擁有超強歌唱實力的新人徐木河，朴恩斌表示，自己抱著「2023年希望以徐木河達到我的里程碑」這樣的心情演出，最終也實現了這個夢想而感到很幸福。這是優秀的導演、作家、工作人員以及同劇演員們一起傾盡全力工作的一年，也感謝所有的觀眾們，希望大家都因夢想而發光，也讓彼此發光，朴恩斌以及木河都會為大家持續應援加油。



劇中飾演過氣女歌手尹蘭珠的金孝珍，也表示很榮幸能與導演、作家以及全體工作人員及演員們合作，感謝給予這部作品這麼多關愛的觀眾們。飾演尹蘭珠這段期間真的很幸福並且意義深遠，對金孝珍來說是永遠難忘的溫暖電視劇作品，往後也會以更多不同面貌與觀眾們見面，期待大家多多支持。



而在劇中總是默默深情守護木河的基浩，蔡鍾協表示能夠與這麼好的演員們及製作團隊合作，共同為了好的作品《無人島的DIVA》而努力，受到許多觀眾們的喜愛，真的感到很幸福。對他來說也是會長久留在心中的一部好作品，謝謝大家這段期間看著《無人島的DIVA》跟著又哭又笑並給予喜愛。



偶爾像是大人，偶爾又像朋友的遇學車學沇也提到，真心感謝喜歡《無人島的DIVA》的觀眾們，作為姜遇學這段時間而留下的幸福回憶真的好多，即使作品已經結束，也希望遇學能夠繼續過著幸福的人生，對這角色很有感情，他表示自己真的很喜歡姜遇學。



令人摸不清楚內心的RJ娛樂代表李偦俊，演員金柱憲也感謝《無人島的DIVA》觀眾們的支持與喜愛，祝福大家健康幸福，也為大家的夢想而應援。

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