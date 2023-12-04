《无人岛的DIVA》圆满终映：朴恩斌直呼幸福「达成2023年的人生里程碑」

由朴恩斌、蔡钟协、车学沇、金柱宪所共同演出的tvN周末电视剧《无人岛的DIVA》在上周日送上了美满的大结局，剧中由朴恩斌所饰演的徐木河，终於顺利踏上了出道之路，也找到了属於自己的幸福。

剧中饰演漂流到无人岛度过15年终於获救，拥有超强歌唱实力的新人徐木河，朴恩斌表示，自己抱著「2023年希望以徐木河达到我的里程碑」这样的心情演出，最终也实现了这个梦想而感到很幸福。这是优秀的导演、作家、工作人员以及同剧演员们一起倾尽全力工作的一年，也感谢所有的观众们，希望大家都因梦想而发光，也让彼此发光，朴恩斌以及木河都会为大家持续应援加油。



剧中饰演过气女歌手尹兰珠的金孝珍，也表示很荣幸能与导演、作家以及全体工作人员及演员们合作，感谢给予这部作品这么多关爱的观众们。饰演尹兰珠这段期间真的很幸福并且意义深远，对金孝珍来说是永远难忘的温暖电视剧作品，往后也会以更多不同面貌与观众们见面，期待大家多多支持。



而在剧中总是默默深情守护木河的基浩，蔡钟协表示能够与这么好的演员们及制作团队合作，共同为了好的作品《无人岛的DIVA》而努力，受到许多观众们的喜爱，真的感到很幸福。对他来说也是会长久留在心中的一部好作品，谢谢大家这段期间看著《无人岛的DIVA》跟著又哭又笑并给予喜爱。



偶尔像是大人，偶尔又像朋友的遇学车学沇也提到，真心感谢喜欢《无人岛的DIVA》的观众们，作为姜遇学这段时间而留下的幸福回忆真的好多，即使作品已经结束，也希望遇学能够继续过著幸福的人生，对这角色很有感情，他表示自己真的很喜欢姜遇学。



令人摸不清楚内心的RJ娱乐代表李偦俊，演员金柱宪也感谢《无人岛的DIVA》观众们的支持与喜爱，祝福大家健康幸福，也为大家的梦想而应援。

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