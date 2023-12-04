《與惡魔有約》告別式秒變求婚現場！為找出命案真兇，惡魔宋江與金裕貞互助契約正式成立！（EP.3 – 4）

[有雷]《與惡魔有約》描述活了200歲的惡魔宋江遇見女強人金裕貞後，莫名其妙失去了神力，而原本身上的十字架印記也轉移到金裕貞的手腕上，讓他只能想盡辦法黏著她。未來集團員工離奇死亡，想不到大家長金海淑也隨之送命，為了查出真相，金裕貞決定與惡魔宋江攜手合作。

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都到曦（金裕貞飾）在路上遭機車騎士潑酸攻擊，鄭九元（宋江飾）及時趕到用身體阻擋，而他原本被酸腐蝕的衣服與皮膚傷口，在握住了到曦的手腕瞬間立刻回復原樣，讓到曦開始相信他異於常人。九元向到曦介紹自己就是大家口中的「Demon」惡魔，雖然也曾經身為人類，不過已經成為地位高於人類的惡魔有200年之久。



到曦知道自己生命安全受到威脅，九元也擔心她若出事神力就無法回到自己身上，兩人成了生命共同體，到曦提議讓九元擔任貼身保鑣，九元先是拒絕，但發現自己開始出現手指頭冒火自燃的現象，若再不拿回力量可能自己會受到威脅。於是拉著到曦去簽署另一份靈魂合約。九元盯上了一個患病女童的母親，母親二話不說寧願用自己的生命換女兒健康10年。



到曦非常生氣，因為惡魔不懂人心，那孩子長大後如果知道是母親換來她的生命延續，還能夠快樂生活嗎？九元再度來到病房，看見在疾病中仍樂觀面對的一家人，開始感覺到曦的話非常正確。於是決定擔任到曦的保鑣，此時到曦卻發現奶奶周天淑（金海淑飾）失聯，當她趕到時周女士已氣絕身亡。



奶奶的告別式竟被等著瓜分遺產的兒女們搞得像個歡樂的Party，大兒子一家人甚至認為勝券在握，沒想到奶奶早已立好遺囑，將代表之位傳給到曦接手，但前提是一年內到曦必須登記結婚，因為奶奶認為女強人總是孤獨，至少生活中必須找到一個依靠。到曦現場直接問了九元：「願意跟我結婚嗎？」想不到惡魔九元卻秒拒絕。



到曦發現自己曾被攻擊以及奶奶在公司成立督察組掃蕩弊案，很可能與奶奶身亡有關，不過卻苦無證據，到曦想要運用惡魔的神力找出殺害奶奶的兇手，但九元也要求十字架必須回到自己手上，兩人決定互助。九元隨時拉起到曦的手腕，讓兩人的辦公室戀情也傳得沸沸揚揚，而九元被黑社會打得頭破血流，到曦也及時趕到稱自己是「保鑣的保鑣」，及時獻出手腕救了九元，兩人正式展開互助合約。



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