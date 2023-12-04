你倆是女團編外成員吧！Key&趙權時隔13年再斗舞，完美演繹超有名的「骨盤舞」

時隔13年，SHINee Key和2AM趙權再次尬舞！

日前播出的《驚人的星期六》最新一期中，趙權作為嘉賓前來做客，一見到Key就透露想到了《Star King》時期，因2AM和SHINee出道時間差不多，從很早開兩團始就經常被當作競爭對手拿來比較，這次也不例外，許久未見的兩人同框時瞬間讓無數觀眾找回了13年前他倆在《Star King》 中鬥舞的場景。





자료화면 보다가 내가 다 기빨림 pic.twitter.com/haf3gWRHdv — 샤부샤부 (@91WSSTT) December 1, 2023

第一個遊戲環節是猜男團Seventeen的《音樂之神》，Key只用了兩個回合就猜中。 接著趙權也猜對了Brown Eyed Girls的經典名曲《Abracadabra》，他和Brown Eyed Girls的佳仁（Gain）還曾是《我們結婚了》中最熱門的CP，甚至趙權在2AM活動時期還模仿過這支舞，能猜中也在大家的意料之中。

現場氣氛已經推至頂點，在周圍嘉賓的「慫恿」之下，Key和趙權時隔13年再次同框鬥舞，驚得Key連連表示「這要怎麼贏啊」，最後再三拜託才變成了兩人合跳。 趙權當天穿的是女裝，十分符合「女團」的人設。



相關場景很快就成為韓網熱搜，引得廣大網友留言，表示：「這個場面太搞笑了」、「瘋了瘋了，我要被笑死了」、「最近愛豆的綜藝怎麼越來越搞笑了」、「趙權這個短髮造型也太美了吧」等

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