【韓網熱帖】7年前這個時候搞垮了大韓民國的電視劇

就是《孤單又燦爛的神—鬼怪》（播出日期：2016年12月2日—2017年1月21日）

韓國網友評論：

1. 已經... 7年了...？

2. 每年都要重溫，今年又到時候啦

3. 現在看也不覺得過時

4. 作為參考，2016年出生的小孩明年就要讀國小二年級

5. 之後推出的非人類劇都會被拿來比較，比如「像鬼怪」、「不如鬼怪」kkk品質就是高到這程度



6. 然而我到現在都還沒看......

7. 沒辦法重溫，太肉麻啦

8. 我第一個小孩的胎教就是《鬼怪》kkk

9. 感覺只過去4年而已，那3年哪裡去了？

10. 每年從秋季轉入冬季時都要重溫，不管看多少邊都覺得很舒服，不愧是名作

11. 我的人生劇ᅲᅲ 要再看多少遍才能不悲傷呢？

12. 我每次都等到劇終才追，但那個登場戲實在太帥，不得不開始了kkk

13. 把我也搞垮了... 那時正是高中畢業典禮，所有人都在交換棉花花束kkkkkk



14. 不只大韓民國，也掀翻了整個東南亞

15. 全家都深陷其中kkk

16. 《鬼怪》是7年前，這驚訝程度堪比《冰雪王國》是10年前

17. 和電影《情書》一樣是冬季必看

18. 因為這部劇去了魁北克一趟

19. 2017一整年都在街頭聽到《鬼怪》的OST歌曲kkk

20. 我心中的韓劇第一

出處：https：//theqoo.net/hot/3015547774

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