「不交女友」的曹政奭破功！Gummy害羞曝：「見到曹政奭男子漢的一面，應該是那時迷上他的」

廣受韓國觀眾們喜愛的歌手夫妻曹政奭與Gummy，雖然Gummy曾表示「不唱老公演出電視劇的OST」，但兩人也在演唱會上甜蜜合體同台，日前Gummy更透露兩人結婚六年仍然相當甜蜜的生活趣事，更公開老公曹政奭告白一瞬間。

日前播出的《脫掉鞋子恢單4Men》節目中，Gummy大方分享她與老公曹政奭從曖昧階段到確認彼此的心意一瞬間，甜蜜的戀愛故事。Gummy提到自己的育兒近況，說自己雖然很累但得到的幸福感卻更多，也提到幸虧今日老公沒有拍攝行程，可以把小孩託給他照顧。



在今年初Gummy所舉辦的20週年紀念演唱會上，因邀請了老公曹政奭同台演出而造成話題討論，Gummy也表示，他們夫妻幾乎沒有一起在公開場合露面過，粉絲們也非常好奇兩人是否只是「有名無實」的假夫妻。Guumy也自曝其實曹政奭一直非常希望能在她演唱會上擔任嘉賓。兩人當時除了合唱之外，接著曹政奭還有個人舞蹈橋段，Gummy笑說，有很多粉絲們留言都寫說「這位哥哥應該是自己想玩所以才來的吧～」而同時也被問到演唱會嘉賓的酬勞，Gummy也打趣回應「小菜應該會有所不同（加菜）吧～」引發大笑。



Gummy憶起兩人交往時，提到當時交往2年左右就被報導了，兩人是在談歌手Young Ji的音樂錄影帶的場合第一次見面，被問到兩人互相產生好感的瞬間是何時呢？Gummy說，曹政奭和她一樣是比較內向的人，所以不太表現出來，並且當時曹政奭還說自己「不打算交女朋友」。



不過Gummy就偶爾會接到他的電話，某天就因為工作關係邀請了Gummy到一個有導演與電影工作者聚會的場合，那次讓Gummy開始喜歡上他，因為Gummy說自己喜歡很有男子氣概的男生，原本覺得曹政奭是屬於比較細膩親切的類型，但後來才發現他是男子漢一枚。



到底是誰先告白的？Gummy說從來沒對外講過這些，就連身邊朋友都好奇，Gummy雖知道自己的心情，但不確定曹政奭是否知道，尤其他又很明確說「不交女朋友」，但私下卻是Gummy的場合他一定到，當Gummy決定結束曖昧不清，想說出自己的心情所以約曹政奭見面，沒想到他就在當時告白了。



那對於聲明「不交女朋友」的曹政奭卻突然告白，Gummy說應該是因為她非常接近曹政奭心目中的理想型，所以原本不交女友的他卻有所動搖。Gummy也表示兩人交往五年，結婚六年仍相當幸福甜蜜，就算有吵架也不會超過1天，相當令人羨慕。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞