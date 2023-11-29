「不交女友」的曹政奭破功！Gummy害羞曝：「见到曹政奭男子汉的一面，应该是那时迷上他的」

广受韩国观众们喜爱的歌手夫妻曹政奭与Gummy，虽然Gummy曾表示「不唱老公演出电视剧的OST」，但两人也在演唱会上甜蜜合体同台，日前Gummy更透露两人结婚六年仍然相当甜蜜的生活趣事，更公开老公曹政奭告白一瞬间。

日前播出的《脱掉鞋子恢单4Men》节目中，Gummy大方分享她与老公曹政奭从暧昧阶段到确认彼此的心意一瞬间，甜蜜的恋爱故事。Gummy提到自己的育儿近况，说自己虽然很累但得到的幸福感却更多，也提到幸亏今日老公没有拍摄行程，可以把小孩托给他照顾。



在今年初Gummy所举办的20周年纪念演唱会上，因邀请了老公曹政奭同台演出而造成话题讨论，Gummy也表示，他们夫妻几乎没有一起在公开场合露面过，粉丝们也非常好奇两人是否只是「有名无实」的假夫妻。Guumy也自曝其实曹政奭一直非常希望能在她演唱会上担任嘉宾。两人当时除了合唱之外，接著曹政奭还有个人舞蹈桥段，Gummy笑说，有很多粉丝们留言都写说「这位哥哥应该是自己想玩所以才来的吧～」而同时也被问到演唱会嘉宾的酬劳，Gummy也打趣回应「小菜应该会有所不同（加菜）吧～」引发大笑。



Gummy忆起两人交往时，提到当时交往2年左右就被报导了，两人是在谈歌手Young Ji的音乐录影带的场合第一次见面，被问到两人互相产生好感的瞬间是何时呢？Gummy说，曹政奭和她一样是比较内向的人，所以不太表现出来，并且当时曹政奭还说自己「不打算交女朋友」。



不过Gummy就偶尔会接到他的电话，某天就因为工作关系邀请了Gummy到一个有导演与电影工作者聚会的场合，那次让Gummy开始喜欢上他，因为Gummy说自己喜欢很有男子气概的男生，原本觉得曹政奭是属於比较细腻亲切的类型，但后来才发现他是男子汉一枚。



到底是谁先告白的？Gummy说从来没对外讲过这些，就连身边朋友都好奇，Gummy虽知道自己的心情，但不确定曹政奭是否知道，尤其他又很明确说「不交女朋友」，但私下却是Gummy的场合他一定到，当Gummy决定结束暧昧不清，想说出自己的心情所以约曹政奭见面，没想到他就在当时告白了。



那对於声明「不交女朋友」的曹政奭却突然告白，Gummy说应该是因为她非常接近曹政奭心目中的理想型，所以原本不交女友的他却有所动摇。Gummy也表示两人交往五年，结婚六年仍相当幸福甜蜜，就算有吵架也不会超过1天，相当令人羡慕。

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