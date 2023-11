Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）要正式出道啦！今公布發行首張日本迷你專輯

出道18年的長壽團Super Junior,去年底推出了全新小分隊L.S.S.(利特、神童、始源)在日本舉行粉絲見面會,是團體的第六支小分隊,今年也持續在日本開見面會甚至發行單曲,而今終於有消息要正式發行專輯出道!

Super Junior日本官網正式宣布L.S.S. 首張日本原創迷你專輯就要在明年1月17日發行,收錄了先行曲〈Close the shutter〉、〈CEREMONY〉,以及今年7月舉辦的見面會《SUPER JUNIOR-LSS Let's Standing Show》中表演的原創歌曲〈NEW ROAD〉、〈Old Skool〉共收錄4首歌曲。



初回(第一批)生產限定版還包含《SUPER JUNIOR-LSS Let's Standing Show》首日7月7日摘要影片、7月8日才有的〈Miracle〉片段等等……,還會附贈L.S.S.人物鑰匙圈。



Finally LSS has its first Japanese mini album

It will be released on Jan 2024#SUPERJUNIOR_LSS pic.twitter.com/WePlD8FEHO