Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）要正式出道啦！今公布發行首張日本迷你專輯
廣告

Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）要正式出道啦！今公布發行首張日本迷你專輯

KPOP   2023年11月28日   星期二20:00   草莓  

（封面圖源：IG@superjunior）

出道18年的長壽團Super Junior，去年底推出了全新小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）在日本舉行粉絲見面會，是團體的第六支小分隊，今年也持續在日本開見面會甚至發行單曲，而今終於有消息要正式發行專輯出道！

（圖源：IG@superjunior）

Super Junior日本官網正式宣布L.S.S. 首張日本原創迷你專輯就要在明年1月17日發行，收錄了先行曲〈Close the shutter〉、〈CEREMONY〉，以及今年7月舉辦的見面會《SUPER JUNIOR-LSS Let's Standing Show》中表演的原創歌曲〈NEW ROAD〉、〈Old Skool〉共收錄4首歌曲。
（圖源：Twitter@SJofficial）

初回（第一批）生產限定版還包含《SUPER JUNIOR-LSS Let's Standing Show》首日7月7日摘要影片、7月8日才有的〈Miracle〉片段等等……，還會附贈L.S.S.人物鑰匙圈。

▼最後就回顧一下已發行的〈CEREMONY〉吧！

▼利特稍早直播是被粉絲提醒才知道消息公布了XD

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）要正式出道啦！今公布發行首張日本迷你專輯
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手