Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）要正式出道啦！今公布發行首張日本迷你專輯

出道18年的長壽團Super Junior，去年底推出了全新小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）在日本舉行粉絲見面會，是團體的第六支小分隊，今年也持續在日本開見面會甚至發行單曲，而今終於有消息要正式發行專輯出道！

Super Junior日本官網正式宣布L.S.S. 首張日本原創迷你專輯就要在明年1月17日發行，收錄了先行曲〈Close the shutter〉、〈CEREMONY〉，以及今年7月舉辦的見面會《SUPER JUNIOR-LSS Let's Standing Show》中表演的原創歌曲〈NEW ROAD〉、〈Old Skool〉共收錄4首歌曲。



初回（第一批）生產限定版還包含《SUPER JUNIOR-LSS Let's Standing Show》首日7月7日摘要影片、7月8日才有的〈Miracle〉片段等等……，還會附贈L.S.S.人物鑰匙圈。



Finally LSS has its first Japanese mini album

It will be released on Jan 2024#SUPERJUNIOR_LSS pic.twitter.com/WePlD8FEHO — fy8899 (@fy88991) November 28, 2023

▼最後就回顧一下已發行的〈CEREMONY〉吧！



▼利特稍早直播是被粉絲提醒才知道消息公布了XD



231128 #이특 #LEETEUK YT

슈퍼주니어 L.S.S. 앨범 나온다고 얘기 나왔나?

LSS 앨범 나온다고 어디 나왔어요? 어디 나왔지? 누가 그랬지? 공지가 떴나?

LSS 데뷔한다고 나왔어요? pic.twitter.com/xM58YYzwt7 — 하베 (@heiboe_bl) November 28, 2023

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