【韓網熱帖】《烈女朴氏契約結婚傳》首播獲好評

為避免暴雷，小編就不具體搬運原PO貼出的劇情片段，直接來看韓國網友們的評論吧！

《烈女朴氏契約結婚傳》改編自同名網漫，由李世榮、裴仁爀、朱玄英、柳善皓等主演，講述朝鮮時代的大齡寡婦穿越到現代，遇見和古代丈夫長相一模一樣的主義單身男子，並簽下結婚契約的奇幻愛情故事。 每週五六晚更新，香港觀眾可在黃Viu煲劇平臺同步追看！





​韓國網友評論：

1. 真的很好看ᅮᅮᅮᅮ

2. 演技好、內容有趣、進度也很快kkk導演強到瘋掉

3. 李世榮的個人色彩就是朝鮮

4. 前半還好，越到後半越有趣

5. 還沒到現代是嗎？希望不會太肉麻 ... 如果現代戲份也好看，年底就追這部啦

6. 李世榮+史劇=必勝

7. 因為青龍獎而沒看到，明天開始要追起來啦

8. 真的超好看ᅲᅲᅲ 又搞笑又心酸，敘事太棒了

9. 演員和導演都很好，但說實話不是很有趣.. ㅠㅠ

10. 換台時偶然看到，一下子就被吸引住看到最後kkk李世榮史劇演技當然沒得說，裴仁爀從《王後傘下》也表現不錯

11. 哇大發，這樣的公子我遇到也會想問是否已婚kkkk

12. 對時空變換的表現簡直瘋了吧，本來在做別的事，完全專注起來了

13. 李世榮真的超有挑劇本眼光

14. 病弱男主和直球女主，太有趣了... 女主真的非常進取有魄力，化學反應也很好，期待下一集

15. 我沒說謊，後半段看到流淚了，第一次才第一集就看哭啊

16. 男主不是《我的室友是九尾狐》男二嗎？瘋了耶我超愛他

出處：https：//theqoo.net/hot/3013646868

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