BABYMONSTER新歌被嘲「太老氣」？！出道曲MV反響欠佳，YG員工透露敗筆就是梁鉉錫：「全公司都認為只要他別碰就好了」

備受矚目的YG新女團BABYMONSTER今日終於正式亮相，出道曲MV快速衝破千萬觀看！但韓網評價遠不及師姐團BLACKPINK，認為MV老土、成員不夠亮眼，更有內部員工爆料最大敗筆就是梁鉉錫。

BABYMONSTER今日零點發佈出道歌曲《BATTER UP》及MV，截至中午已在YouTube突破1000萬次播放。 不知大家聽過、看過之後感覺如何？



韓網友在theqoo紛紛表達個人看法，目前800多則留言幾乎全部是負面：「歌曲、妝容、MV全都很老土」、「沒有讓人眼前一亮的成員」、「真神奇，像很久以前的歌」、「以為回到2013年」、「感性還停留在2NE1年代」、「陳舊無新意，還如不中小企業」、「成員們的能力值很好，但其他一切都糟糕」、「 BLACKPINK山寨版」、「像是沒花太多錢的BLACKPINK」、「只聽歌的話很像TREASURE《BONA BONA》」、「沒有Teddy真的差太多」、「YG沒有變，只是過時了」、「這也太YG，明明是新人卻毫無新鮮感」。

只有極少數評價較為正面：「我覺得不錯，希望live也優秀」、「至少討論度很高」。



也許因為太失望，甚至有人在上班族匿名論壇發帖詢問：「是因為梁鉉錫離開嗎？BABYMONSTER的影像真的非常老土... 沒有視覺總監嗎？真的是那個YG沒錯嗎？」引來YG多名員工吐槽：「原本就沒有視覺總監，都是梁鉉錫做的。 BLACKPINK是Teddy負責，BABYMONTER是梁鉉錫負責。 這就是製作者的能力。 真的，所有職員都認為只要那位別碰就好了。 」再次令網友感慨Teddy對YG的重要性，甚至犀利指出梁鉉錫這些年的成功皆是拜徐太志Teddy兩位貴人所賜，其本人的實力水準如今暴露無遺。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞