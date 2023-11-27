BTS V＆俞承豪出演《Running Man》预告 ！两位「新兴老千」玩游戏超疯，让成员们超慌张 XD
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BTS V＆俞承豪出演《Running Man》预告 ！两位「新兴老千」玩游戏超疯，让成员们超慌张 XD

综艺   2023年11月27日   星期一11:39   Yuan  

（封面图源：IG@sbs_runningman_sbs、YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

BTS 防弹少年团 V 在9月作爲单独嘉宾出演《Running Man》时，以掌控成员们的心理战展现老千的面貌，之后出演的俞承豪也在节目中以扑克脸活跃，成爲话题。

对此 HAHA 就向制作组提议说：「把俞承豪和 V 一起请来上节目。」这个组合也成真，日前两人一起进行节目录制！
（图源：SBS《Running Man》截图）

27日，SBS《Running Man》在官方 SNS 上传俞承豪和 BTS 防弹少年团 V （金泰亨）的名牌认证照。并写下：「俞承豪 × 防弹少年团V！是的，真的是老千特辑！拍摄现场的气氛是史无前例＋颜值也是史无前例的，12月3日 coming soon。」照片中俞承豪和 V 各自拿著名牌，两人都穿著西装，十分帅气！
（图源：IG@sbs_runningman_sbs） （图源：IG@sbs_runningman_sbs）

公开的预告片中，成员们一一亮相之后，HAHA 介绍说：「我叫了两个专业的来。」接著俞承豪和 V 登场，两人以充满光环的外貌吸引大家的视线，与偶像和演员的与众不同的相遇也带来新鲜感。成员们在欢迎他们的同时，还牵制说：「应该不是小看我们才来的吧？」两人展现各种热情和小伎俩认真玩游戏，让成员们惊慌失措 XD 而这期将在12月3日播出，好期待啊～！
（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

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