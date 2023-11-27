《恋人》终映南宫珉终於脱下古装回归时尚！晒爱妻视角日常生活帅照

演员南宫珉每每推出新作总是受到广大观众们的喜爱，本次分为上下两部分共长达21集的MBC历史作品《恋人》，剧中与安恩真的苦恋也成为话题性的冠军。在长时间的拍摄之后也终於送上完美结局，南宫珉也终於能回归时装了。

南宫珉日前在SNS上晒出两张照片，并写下「日常的生活」，只见他穿上了牛仔外套与牛仔裤，展现年轻帅气。在历经《恋人》长时间的拍摄后也终於能够告别古装扮相，与太太一同度过新婚生活。另一张照片他带著精品品牌棒球帽，悠闲地喝著咖啡，拍摄这张照片的爱妻视角一览无遗。

而《恋人》广受观众们的喜爱，在终映后还特地为观众们送上最终回的加长版本，让大家意犹未尽，并且南宫珉与安恩真两位演员以及《恋人》这部作品，也获得画梅奖项的肯定，南宫珉更是继《金牌救援》后第二次获颁此奖项。



睽违10年再度回归历史剧《恋人》演出的南宫珉，演出过许多不同的角色也尝试各种题材，俨然已是令人相信而看的演员，他总是用一部又一部的作品证明自己的实力，他在终映后也向支持《恋人》的观众们致上感谢，下一部作品将再以更棒的面貌与大家见面。



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