無縫進組拍新劇？安恩真有望加入金銀姬編劇新作《都會實現嗎》， 搭檔金宇彬&秀智

從《機智醫生生活》系列、到《壞媽媽》、再到《戀人》，安恩真從配角一路走到女主角，演技越精湛，也獲得了更多觀眾的喜愛。

南宮珉和安恩真主演的《戀人》正式落幕，該劇收視率低開高走，安恩真的演技在劇中也再進化，有層次的哭戲感染了所有觀眾。 事業蒸蒸日上的她最近又傳出接拍新劇的好消息，這次合作的還是金牌編劇金銀姬。



今日（27日），韓媒報導稱安恩真將出演金銀姬編劇的新劇《都會實現嗎》，所屬社火速回應「正在積極商討中」。

《都會實現嗎》因已經敲定男女主為金宇彬和秀智而備受矚目，兩人繼《任意依戀》之後時隔七年再度聯手，光憑他倆的人氣這劇很難不火。 這是一部浪漫喜劇類型的電視劇，預計全劇有12集，將在2024年播出，講述了多愁善感的燈神與情感有瑕疵的嘉瑩，在三個不確定究竟是獎勵還是懲罰的情況下，上演了一出浪漫的喜劇片。 金宇彬將扮演「燈神」，他在怒火中掙扎，情緒失控；秀智扮演一個感情上有瑕疵的女孩，她幫助「燈神」擺脫了痛苦。



安恩真接到的是什麼角色目前尚未得知，但按照她目前的咖位和實力來說，出演的角色應該很有份量。

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