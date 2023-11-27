无缝进组拍新剧？安恩真有望加入金银姬编剧新作《都会实现吗》， 搭档金宇彬&秀智

从《机智医生生活》系列、到《坏妈妈》、再到《恋人》，安恩真从配角一路走到女主角，演技越精湛，也获得了更多观众的喜爱。

南宫珉和安恩真主演的《恋人》正式落幕，该剧收视率低开高走，安恩真的演技在剧中也再进化，有层次的哭戏感染了所有观众。 事业蒸蒸日上的她最近又传出接拍新剧的好消息，这次合作的还是金牌编剧金银姬。



今日（27日），韩媒报导称安恩真将出演金银姬编剧的新剧《都会实现吗》，所属社火速回应「正在积极商讨中」。

《都会实现吗》因已经敲定男女主为金宇彬和秀智而备受瞩目，两人继《任意依恋》之后时隔七年再度联手，光凭他俩的人气这剧很难不火。 这是一部浪漫喜剧类型的电视剧，预计全剧有12集，将在2024年播出，讲述了多愁善感的灯神与情感有瑕疵的嘉莹，在三个不确定究竟是奖励还是惩罚的情况下，上演了一出浪漫的喜剧片。 金宇彬将扮演「灯神」，他在怒火中挣扎，情绪失控；秀智扮演一个感情上有瑕疵的女孩，她帮助「灯神」摆脱了痛苦。



安恩真接到的是什么角色目前尚未得知，但按照她目前的咖位和实力来说，出演的角色应该很有份量。

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