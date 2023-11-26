《烈女朴氏契约结婚传》剧情简介及角色介绍！李世荣&裴仁爀穿越戏码搞笑又浪漫，首播2集大获好评

MBC最新金土剧《烈女朴氏契约结婚传》本周刚刚开播，韩网已经好评不断，赶快一起来追吧！

《烈女朴氏契约结婚传》讲述朝鲜王朝时代的大龄女子「朴联遇」在成亲当天成为寡妇后意外穿越到现代，遇上和古代丈夫样貌完全相同的单身主义男子「姜泰河」，一个是「直球保守女」、一个是「无情铁壁男」，两人签下契约婚姻书后展开了奇幻浪漫的爱情故事。



官网这样描述这部剧的创作主旨：现代人生活在所谓「纳米时代」，比起外在的组织和归属，更重视自己个人的生活。 但朴联遇不一样，从朝鲜时代穿越过来的她认为人与人之间最重要的就是连接，在这个儒家女孩眼中，大家一起和睦共生才是美德。



其实，朴联遇能超越死亡和时空来到现代韩国，也是因为有人在为她祈祷，希望她拥有平安和未来：「联遇跨越死亡和时空来到这个世界虽然是幻想，但为了联遇祈祷、尊重联遇所追求价值的泰河的爱却是真实的。 」



主要角色介绍：

▽朴联遇（李世荣 饰）

吏曹判书朴在元的独生女，被称为「汉阳第一怨女」。 朴联遇外貌出众、知书达理、好奇心旺盛、博学多才、心灵手巧擅长女红，不仅会防身术，还精通马术和射箭！但这些只是女子之德，朴联遇真正的梦想是像蝴蝶一样离开这里，飞往超越想像的新世界。



然而她的梦想在无法拒绝的婚礼当天被迫中断：新婚初夜失去丈夫成为寡妇，还被人推进深井。 闭上双眼的瞬间，朴联遇被一名男子救起，对方竟是刚刚去世的丈夫？！看著周遭陌生的现代光景，朴联遇以为自己来到了阴间！



▽姜泰河（裴仁爀 饰）

SH首尔副代表、下任接班人，因童年心理创伤和先天性心脏病而十分冷漠。 外貌英俊、才能出众，但脸上找不到喜怒哀乐的痕迹，对微小的事情都追求严密的因果关系，因此被贴上「姜dro」的外号，即是「姜泰河+Android」缩写。



姜泰河不玩SNS也很少出门，相亲市场上甚至有传闻说他是同志。但其实他是自愿选择母胎单身：心脏出了毛病，无法爱上任何人！

爷爷逼他结婚，威胁说只有这样他才肯接受手术。 姜泰河只好假结婚，但婚礼上新娘却落跑了？这时姜泰河在泳池里救起一个身穿孝服的女子，女子开口就叫他「夫君」... 虽然不理解眼前状况，但对利害关系思索过后，姜泰河向女子提议：「你愿意当我的新娘吗？」



▽四月（朱玄英 饰）

联遇的丫鬟和好友，机智敏捷、口若悬河的朝鲜版社交达人。 擅长手工活和厨艺，对联遇情同姐妹照顾有加，信条是要把大小姐培养得十分强壮。 跟联遇一起穿越到现代，继续形影不离。



其实四月在朝鲜时代不仅喜欢联遇，还喜欢钱和帅哥。 每次和联遇出去玩都开启雷达寻找新面孔，偷偷见过的男人站成一排足以填满一个农场。 穿遇到现代后，她又发现了新的目标...



▽姜泰民（柳善皓 饰）

泰河的同父异母弟弟，喜欢玩乐和游手好闲的财阀三世兼网路红人，起伏不定的性格跟哥哥截然相反。 行为大胆激进，拥有漫撕男外貌和完美身材、时尚嗅觉、机智口才，IG粉丝多大500万人，身边总是围绕很多捧场的人。 泰民知道大家背后说他是「小妾的孩子、连哥哥一半都不如的混混」，但他不在意，毕竟自己确实一直虚度时光，仿佛为了填满某种空虚。



泰民以为联遇要成为新的财阀继承女，没想到竟是个疯子，且逐渐对这个契约大嫂产生不一样的感情：其他家人都看不起他，只有联遇会骂他、念他，而他竟不觉得反感，甚至喜欢听她骂自己。 也许处於反叛心理，泰民开始想从哥哥手里抢走一些东西，但不是金钱、股票或经营权。



▽洪成杓（赵福来 饰）

姜泰河的秘书，钟爱古装爱情穿越奇幻剧，是联遇的得力助手。 外表是直率的野兽男，但内心是软绵绵的温柔男，265天跟在泰河身边、像树上的蝉一样忠心守护泰河。 为了患有心脏疾病的泰河，他甚至把原本的纤弱体型练成运动员般的健美身材，以便在紧急时刻能够背起泰河飞奔！

成杓很感谢联遇，因为泰河从不表现感情、让他很心疼，联遇的出现让泰河终於可以像个有感情的人一样生活，不仅会哭会笑，还会因为嫉妒流泪！同时，成杓也看到了随联遇一同穿越而来的她，心中的恋爱细胞开始觉醒、心脏疯狂跳动！



▽闵惠淑（陈庆 饰）

姜泰河的继母、姜泰民的亲生母亲，SH首尔CEO。



▽姜尚模（千虎珍 饰）

姜泰河的祖父，SH集团会长。



《烈女朴氏契约结婚传》由《自体发光办公室》、《我身后的陶斯》朴尚勋导演执导和《妻子绯闻-起风了》高南贞编剧执笔，首播2集都在韩网获得压倒性好评。 香港观众可在黄Viu煲剧平台与韩国同步追看！



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