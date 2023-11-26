朴敏英出演恋综？《和我老公结婚吧》首波预告「摄影棚采访」谈前任泪目：「我被挚友和老公杀害了！」

看看这采访背景，熟悉的感觉一下就来了！XD

tvN新剧《和我老公结婚吧》昨日公开第一支预告片，饰演女主角的朴敏英坐到镜头前接受感情采访，画风像极了这两年大热的恋爱综艺节目。

《和我老公结婚吧》讲述一名女子目睹老公和挚友出轨后遭到杀害，随后穿越回10年前，将这糟糕的命运还给他们并重新开创自己命运的故事。 预告片里，朴敏英戴著细边框眼睛、拘谨不安地环视四周，轻声细语地自我介绍道：「大家好，我是姜智媛。 」



姜智媛眼神闪烁地说她和X是社内情侣，因为她性格内向很少跟人见面，唯一主动接近她的人就是X。 采访者问X是什么样的人， 姜智媛似乎想起美好回忆，脸上浮现隐约的微笑：「我没有家人，他成了我唯一的家人。 」



但到了最终选择时间，姜智媛却突然声音哽咽泪流满面，情绪复杂地说：「我不会选择X。 因为我被最好的朋友和丈夫杀害了。 」



接下来闪过惊人画面：穿著病号服的姜智媛把老公（李伊庚 饰）和挚友（宋昰昀 饰）捉奸在床，随后被推倒在血泊中！



采访室里的姜智媛这时摘下眼镜，褪去方才的柔弱气质、眼中只剩憎恶与决绝，暗示她即将展开以牙还牙的复仇计划。



之前有报导称朴敏英为饰演患癌角色而将体重减到37kg、相当敬业，预告片公开后观众们再次被朴敏英的演技折服，惊呼她仿佛已成为角色本身！



这部剧《和我老公结婚吧》改编自同名网漫，漫画原著就有很多粉丝、备受好评，让人很期待朴敏英欧尼的精彩诠释！tvN《和我老公结婚吧》将在明年元旦（2024年1月1日）开播、每周更新2集，海外观众可通过Netflix收看！



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