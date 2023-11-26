《運氣好的日子》以為財運降臨的司機李星民＋反社會人格心態扭曲的醫生柳演錫！（EP.1 – 2）

[有雷] 《運氣好的日子》終於公開，前兩集就送上令人驚悚的劇情。資深戲骨李星民以及又再度披上白袍的柳演錫，兩人有著大量的對手戲。一位急需賺錢的計程車司機，正為了載到長程旅客而欣喜，想不到這趟旅程卻讓他如坐針氈！同時有一位心碎的母親李姃垠，想為死去的兒子討回公道，追逐著殺害兒子的真兇，三人的命運如何交織在一起？

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一位計程車司機吳澤（李星民飾）一覺醒來，認為自己夢見了一大群豬仔（韓國人夢到豬即象徵財運降臨），心情大好，除了買樂透彩卷，也認真跑車，的確一路相當順暢，載到了很多好客人，甚至電視上的明星，他的心情也真的相當不錯。



吳澤因為欠債而與妻子離婚，孤身一人在首爾開計程車。一天，兒子打給他要錢，說是因線上賭局而輸掉了姊姊的學費400萬元，吳澤為了挽回前妻的心，因此到處籌資，不過最終還是有100萬元的缺口。在正要回公司交班之際，一位青年金赫洙（柳演錫飾）不斷請託吳澤載他到離此地不遠的住處，吳澤勉強答應了，兩人在車上也聊得相當愉快，在金赫洙下車後，突然又回頭與司機說，能不能載他到木浦，願意付雙倍車資，吳澤因為有資金100萬的缺口，更大膽提出能否把車資提高到100萬？沒想到金赫洙也答應了。



一位心碎的媽媽（李姃垠飾）因為兒子的死亡而忿忿不平，反覆看著監視器畫面，想要找出真兇的蛛絲馬跡，當她意外在醫院看見某位醫師的身形及習慣動作，認定他就是真兇，但因為苦無實體證據，得不到警方的協助，只能自己孤軍奮戰。她發現了這位醫師名為金赫洙，也找到了他的住處，發現他帶著行李搭上計程車前往木浦，沒有向醫院請假，而是逃亡。



金赫洙與吳澤無所不談，金赫洙更從自己高中時期的初戀開始說起，自己因為喜歡的女孩而加入了話劇社團，兩人身上都有著傷痕，對於外在的環境充滿怨恨，金赫洙更加入女孩對父親的復仇計畫，兩人對於帶給身邊的人傷害，似乎樂此不疲，直到有一日，女孩交了男朋友，金赫洙這才發現女孩對他的情感不如自己所想。



金赫洙在歷經一場客運大型車禍後倖存，醒來後卻發現自己不再有痛覺，也不再感到畏懼，於是他開始進行復仇計畫，將初戀世娜的男朋友引到頂樓造成意外墜樓，從此金赫洙也感到身邊跟著一個靈魂，老是出聲音指引著他做出暴力舉動，雖然已經尋求心理醫師協助，狀況仍未減輕。



司機吳澤聽著金赫洙訴說自己的往事，開始覺得心裡發毛，而此時金赫洙竟拿出了一段剛剛切下的手指頭給吳澤看，讓他恐懼到極點，利用計程車頂的燈號向鄰近的車子求助，吳澤趁空檔下車，但金赫洙卻開始殺害了原本打算援助的兩人……這趟的旅程該怎麼繼續？



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